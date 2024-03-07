BTP İstanbul Büyükşehir Adayı Genç Robotikçileri Ziyaret Etti

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İstanbul'da uluslararası robotik yarışmalara katılan liseli gençleri ziyaret eden BTP İstanbul Büyükşehir Adayı Cihan Erdoğanyılmaz, "Gençlere imkan vererek insan, bilim ve teknoloji odaklı bir anlayışla karanlıkları aydınlatmak bizim elimizde" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz liseli mucitlerle bir araya geldi. Gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki ilgisini arttırmak amacıyla organize edilen uluslar arası düzeydeki robotik yarışmanın yapıldığı salonu ziyaret eden BTP adayı, bir süre yapılan çalışmaları izledi. Kendisi de yapay zeka ve teknoloji alanında yaptığı çalışmalarla uluslararası ödüllerin sahibi olan Erdoğanyılmaz gençlerle sohbet etti.

"BİLİM VE TEKNOLOJİ ODAKLI BİR ANLAYIŞLA..."

Ziyaretine ilişkin açıklama yapan Erdoğanyılmaz, "Bugün FRC'de robotik alanında müthiş işler başaran gençlerle birlikteydik. Sınırlı imkanlarla geliştirdikleri teknolojiler hepimiz için ilham kaynağı oldu. Gençlere imkan vererek insan, bilim ve teknoloji odaklı bir anlayışla karanlıkları aydınlatmak bizim elimizde. Bizim yönetimimizde bilim ve teknoloji üretimi herkes için erişilebilir olacak." dedi.