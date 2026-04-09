BTSO Akademi'de Yüksek Gelir Gruplarına Yönelik Veri Temelli Vergi Gözetimi Semineri Düzenlendi

BTSO Akademi projesi kapsamında 'Yüksek Gelir Gruplarında Veri Temelli Vergi Gözetimi ve Uyum Programı: Hukuki Sınırlar, Risk Analizi ve Savunma Stratejileri' konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz'ın açılış konuşmasıyla başlayan programda, Denetim Direktörü Onur Kandiloğlu, Vergi Avukatı Şebnem Becce Özdemir ve Yeminli Mali Müşavir Mustafa Arıcı konuşmacı olarak yer aldı.

Batmaz, BTSO Akademi'nin firmaları güncel mevzuata adapte etmek ve bilgiyle güçlendirmek için stratejik bir merkez olduğunu vurguladı. Veri temelli denetimin şeffaf bir sistem inşası için önemli olduğunu belirterek, bu sürecin reel sektörle uyumlu yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, vergi denetiminde cezacı yaklaşımdan uzaklaşılarak eğitim ve rehberliğin ön plana çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kandiloğlu, yeni nesil denetim modelinin klasik vergi incelemesinden farklı olarak gönüllü uyumu esas aldığını açıkladı. Dijitalleşme sayesinde risklerin önceden tespit edildiğini ve mükelleflere 'sinyalleme' yöntemiyle bildirildiğini belirtti. Bu sayede mükelleflerin inceleme öncesi düzeltme yapma imkânı bulduğunu, sürecin Mart ayından itibaren uygulamaya alındığını kaydetti.

Arıcı, yeni sistemin merkezinde 'sinyalleme' mekanizmasının yer aldığını ve dijital erken uyarı ekosistemiyle risklerin anlık tespit edildiğini ifade etti. Yüksek Gelir Grubu Uyum Programı'nın daha fazla mükellefi kapsayacağını, bu sürecin bilgilendirme ve gönüllü uyuma dayandığını vurguladı. Gelir, harcama ve servet arasındaki uyumsuzlukların analiz edildiğini, yüksek tutarlı banka hareketlerinin risk göstergesi olarak değerlendirildiğini belirtti.

Özdemir, sürecin hukuki boyutlarını değerlendirerek, amacın yaptırım değil mükellefleri bilgilendirip gönüllü uyuma yönlendirmek olduğunu söyledi. Sürecin yazılı bildirimle başladığını, mükelleflerin açıklama yapma ve düzeltme imkânı bulduğunu, bu sayede ilerideki ağır idari süreçlerin önlenebileceğini ifade etti. Seminer, Bursa'dan çeşitli meslek mensupları ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla soru-cevap bölümüyle sona erdi.