Bu Hafta 11 Yeni Film Vizyona Giriyor
Bu Hafta 11 Yeni Film Vizyona Giriyor

13.03.2026 09:33
Bu hafta vizyona girecek 11 film arasında 'Rayların Ötesinde' dikkat çekiyor. Ayrıca DiCaprio'nun 'Savaş Üstüne Savaş'ı yeniden gösterime giriyor.

(ANKARA)- Bu hafta sinema salonlarında 11 film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında Cenk İzgören'in yazıp yönettiği ve  5. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan "Rayların Ötesinde" yer alıyor. Ayrıca Leonardo DiCaprio'nun başrolde olduğu "Savaş Üstüne Savaş" filmi de yeniden gösterilecek.

İşte o filmler:

Rayların Ötesinde

Reklamcı Başak'ın yıllardır mücadele ettiği kanser artık son aşamaya gelmiştir. Hayatının sonunu kendi belirlemek isteyen Başak, herkesten uzak, sessiz bir kasabada tren raylarına giderek yaşamına son vermeyi planlar. Fakat beklediği tren bir türlü gelmez; hat çökmüştür ve raylar sessizliğe gömülmüştür. Rayların arasında dolaşırken, çiftçilerin tarlalara zarar verdikleri gerekçesiyle güneşin altında ölüme terk ettiği kaplumbağalarla karşılaşır. Ölümü aramak için geldiği bu yerde Başak, yavaş yavaş hayatın beklenmedik, tuhaf ve kırılgan tarafıyla yüzleşmeye başlar. Sessizlik içinde başlayan bu bekleyiş, onun ölümle değil, yaşamın anlamıyla hesaplaşmasına dönüşür.

Tür: Dram

Yönetmen: Cenk İzgören

Oyuncular: Mine Doğan, Ahmetcan Özer, Remzi Çetinkaya

Dikkat: Kıyamet!

Askeri bir tesiste muhafaza edilen ve yok etme kapasitesine sahip mikroorganizmanın, tesisin satılmasının ardından yayılma ihtimali artmaya başlar. Dünyayı tehlikeye sokan mikroorganizmanın durdurulması gerekmektedir. Burada görev emekli biyoterörizm ajanına ve tesiste çalışan iki kişiye düşer. Bir ekip olarak çalışmaya başlayan üçlü, insanlığı kurtarmak için zamana karşı yarışır.

Tür: Bilim Kurgu, Komedi, Korku

Yönetmen: Jonny Campbell

Oyuncular: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson

Cahim 2

18. yaşından sonra tuhaf davranışlar sergilemeye başlayan Defne'nin annesi Kader, kızının iyileşmesi için nörolog Nihat Karahan'a ulaşır. Nihat Karahan bu vakanın tahmin edilenden daha karanlık ve derin olduğunun fark eder. Havas ilmi üzerinde ileri derecede bilgi sahibi olan geçmişte de tanıdığı Mustafa Faruk Akad'ın yanına gelerek ondan destek ister. Tüm araştırmalarını kamera kaydına alan Nihat Karahan, yıllar önce yaşanan korkunç olayı ve tüm kötülükleri gözler önüne serer.

Tür: Korku

Yönetmen: Doğukan Mısır

Oyuncular: Ali Murat Özgen, Sultan Köroğlu Kılıç, Irmak Şeker

Deccal 3 Dağ evinde bakıcılık yapan Deniz, koruması için emanet edilen küçük Ateş'in diğer çocuklardan farklı olduğunu kısa sürede anlar. Evde giderek artan tuhaflıklar; kanlı işaretler, ortadan kaybolan çocuklar ve gizli ayinler, yaklaşan büyük bir tehdidin habercisidir.

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: İlayda Mine Çopur, Buket Dereoğlu, Cem Cücenoğlu

Senden Geriye Kalan

Sevgilisiyle geçirdiği kusursuz bir günün ardından hata yapan Kenna hapse girer. Yedi yıl sonra, Kenna Wyoming'deki kasabasına döner; hayatını yeniden kurmak ve hiç tanıyamadığı küçük kızı Diem ile yeniden bir araya gelme şansı kazanmak ister. Ancak Diem'in velayetini üstlenen büyükbabası ve büyükannesi, Kenna'nın kızını görme çabalarını kararlılıkla reddeder. Kenna, eski NFL oyuncusu ve yerel bar sahibi Ledger ile beklenmedik bir ilişki yaşamaya başlar. Aralarındaki gizli ilişki ilerledikçe, her ikisi için de tehlikeler büyür; Kenna'yı kalp kırıklığına ve sonunda ikinci bir şans umuduna götürür.

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Vanessa Caswill

Oyuncular: Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow

Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim

Dedektif Reptır'ın başında olduğu bir araştırma ekibi, çevrede yaşanan ve ilk bakışta açıklanamayan tuhaf olayları incelemekle görevlendirilir. Her yeni vakada farklı ipuçlarını bir araya getiren ekip, görünenin ardındaki gizemi çözmeye çalışır. Soruşturmalar ilerledikçe karşılarına çıkan engeller, onları hem daha dikkatli düşünmeye hem de birlikte hareket etmeye zorlar.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Emre Karayel, Leyla Yaman

Solo Mio

Evlenmek üzereyken sevgilisi tarafından terk edilen Matt, hayal ettiği balayına yine de çıkar. Roma sokaklarında başlayan bu beklenmedik yolculuk, ona farklı kapılar açar. Matt, yol boyu tanıştığı insanlar ve yaşadığı deneyimlerle hem kendisiyle hem de aşkın anlamıyla yeniden yüzleşir. Bu yalnız tatil, zamanla onun için bir kaçıştan çok, yeniden başlama fırsatına dönüşür.

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Dan Kinnane, Charles Francis Kinnane

Oyuncular: Kevin James, Alyson Hannigan, Nicole Grimaudo

Şarkıcı Balina

Son balina şarkıcısının oğlu genç Vincent, ebeveynlerini kaybetmesinin ardından kendi sihirli şarkısıyla okyanusları koruyamaz. Ancak devasa Leviathan eriyen bir buzdağından fırlayıp zehirli mürekkebiyle tüm deniz yaşamını tehdit ettiğinde, Vincent korkularının üstesinden gelmeli ve kendi şarkısını bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmalıdır.

Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

Yönetmen: Reza Memari

Oyuncular: Flemming Stein, Philipp Reinheimer, Laura Pfister

Dino Ailesi

Doktor olan baba, bir zamanlar ünlü paleontoloji müzesini kurtarmakla meşguldür. Doktor'un oğlu Fil karşılıksız aşk acısı çekerken, kızı Linda ise bilgisayar oyunları dünyasında kaybolmuş durumdadır. Ailenin gizli bir portal aracılığıyla tarih öncesi dünyaya adım attığı gün her şey değişir. Kendilerini en tatsız ve tehlikeli koşullarda bulan ikili, bir şekilde hayatta kalmak ve birlikte hareket etmek zorunda kalır.

Tür: Aile, Animasyon, Macera

Yönetmen: Maya Turkina, Maksim Volkov

Oyuncular: Roman Kurtsyn, Sergey Garmash, Timur Rodrigez

Cadılar Bayramı Katliamı

Cadılar Bayramı 1987, Seattle. Yakalandığı varsayılan Benny adlı bir seri katil, yüksek güvenlikli bir hapishaneden kaçar. Kısa süre sonra korkuluk kılığında geri döner ve banliyölerde kanlı bir iz bırakır. Şehir neon ışıklarıyla kaplanırken, geçmişiyle ilgili söylentiler yayılır ve korkuyu körükler. Ancak Benny gelişigüzel öldürmez. Hedefi, kendisinin bilmediği, geçmişindeki karanlık bir bölümle bağlantısı olan genç bir kadındır. Kadına yaklaştıkça şiddet daha da vahşileşir.

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Jeremy Rudd

Oyuncular: Eden Campbell, Jason Brooks, Nigel Vonas

Kayıp Kaplan

Seyahat eden güreşçilerden oluşan büyük, canlı ve neşeli bir kanguru ailesi tarafından evlat edinilen Teo'nun hayatı oldukça iyi gider. Ancak gizemli vizyonlar onu uzak bir diyara götürdüğünde, Teo köklerini yeniden keşfetmek ve memleketini yaklaşan yıkımdan kurtarmak için destansı bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır.

Tür: Aile, Animasyon, Fantastik, Macera

Yönetmen: Chantelle Murray

Oyuncular: Jimi Bani, Celeste Barber, Rhys Darby

Kaynak: ANKA

Leonardo Dicaprio, Film Festivali, Korkut Ata, Sinema, Güncel, Son Dakika

Bu Hafta 11 Yeni Film Vizyona Giriyor

Bu Hafta 11 Yeni Film Vizyona Giriyor
