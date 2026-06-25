Bu Hafta 7 Yeni Film Sinemalarda! - Son Dakika
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Bu Hafta 7 Yeni Film Sinemalarda!

25.06.2026 12:18
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Sinema salonlarında bu hafta 7 film izleyiciyle buluşuyor, aksiyon, komedi, animasyon türlerinde.

Sinema salonlarında bu hafta animasyondan aksiyona, psikolojik gerilimden komediye 7 film izleyiciyle buluşacak.

Adil El Arbi ve Bilall Fallah ikilisinin yönettiği yüksek bütçeli aksiyon-komedi filmi "7 Dogs", bir interpol ajanı ile bir suç örgütü üyesi arasındaki zoraki ortaklığı konu alıyor.

40 milyon dolarlık bütçesiyle bölgenin bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük yapımlar arasında gösterilen filmin başrollerinde Karim Abdel Aziz ve Ahmed Ezz yer alırken Monica Bellucci, Giancarlo Esposito, Salman Khan, Sanjay Dutt ve Max Huang gibi ünlü isimler de filmin oyuncu kadrosunda bulunuyor.

İzleyicileri uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağının merkezine götüren film, yüksek temposuyla da dikkati çekiyor.

"Minyonlar ve Canavarlar"

Sevilen animasyon serisi "Minyonlar", "Minyonlar ve Canavarlar" ile geri dönüyor.

Filmde, Hollywood'u ele geçirerek birer film yıldızına dönüşen Minyonlar'ın, dünyaya yanlışlıkla canavarlar salması ve beraberinde yaşananlar anlatılıyor.

Filmin yönetmenliğini Kyle Balda ve Brad Ableson'ın üstlendi.

"Supergirl"

Çizgi roman uyarlaması "Supergirl", Superman'in kuzeni Kara Zor-El'in hikayesini perdeye taşıyor.

Yönetmen Craig Gillespie tarafından çekilen filmde, başrolü Milly Alcock üstleniyor. Krypton'un yıkılmasının ardından hayatta kalan Kara Zor-El'in intikam ve adalet arayışını konu alan yapım, macera türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

"Derin Kabus"

Aksiyon ve gerilim sinemasının başarılı ismi Renny Harlin'in yönettiği "Derin Kabus", klostrofobik bir ortamda hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Los Angeles'tan Şanghay'a giden bir uçağın Pasifik Okyanus'una acil iniş yapmasıyla başlayan hikaye, uçaktan kurtulmaya çalışan insanların etrafını saran köpekbalıklarına karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.

"Dikkat: Kıyamet!"

Korku, bilim kurgu ve komediyi birleştiren "Dikkat: Kıyamet!", gizli bir askeri laboratuvarda tutulan bir mikroorganizmanın yayılmasıyla başlayan krizi konu alıyor. Filmde, emekli bir biyoterörizm ajanı ile tesisteki iki çalışan, gece vardiyasında dünyayı kurtarmak için bir mücadeleye girişiyor. Jonny Campbell'in yönettiği filmde, başrolleri Liam Neeson, Georgina Campbell ve Joe Keery paylaşıyor.

"Serseri"

Londra sokaklarında yaşayan, bağımlılık ve çevre baskısı arasında kalan Mike'ın hikayesini işleyen dram türündeki "Serseri" filminin yönetmenliğini Harris Dickinson üstlendi.

Hayatını yeniden düzene sokmaya çalışan Mike'ın hikayesi, filmde gerçekçi ve sarsıcı bir şehir draması eşliğinde sunuluyor. Filmin başrollerinde Diane Axford, Frank Dillane ve Murat Erkek yer alıyor.

"Sleepwalker"

Brandon Auman'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği psikolojik korku-gerilim filmi "Sleepwalker", gizemli olaylar etrafında şekillenen sarsıcı bir uyurgezerlik hikayesini anlatıyor.

Yaşadığı travmaların etkisiyle halüsinasyon gören Sarah'ın hikayesini işleyen filmde Hayden Panettiere, Justin Chatwin, Mischa Barton ve Beverly D'Angelo rol alıyor.

Kaynak: AA

Sinema, Güncel, Son Dakika

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