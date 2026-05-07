Bu Hafta Vizyona Giren 8 Film - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu Hafta Vizyona Giren 8 Film

07.05.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinema salonlarında aksiyon, gerilim ve dram türünde 8 yeni film izleyiciyle buluşuyor.

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan gerilime, dramdan animasyona 8 film vizyona girecek.

Cansu Dere, Diogo Morgado ve Ines Heredia'nın başrollerini paylaştığı "Portekiz Aşkı" romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

İsmail Şahin'in yönetmenliğini yaptığı film, nişanlısının ihanetini öğrenince hayatını geride bırakıp kaçan Yasemin'in, tesadüfen gittiği Portekiz'de Jose isimli bir yabancıyla aynı evi paylaşmak zorunda kalmasıyla başlayan kendini keşif hikayesini konu alıyor.

"Mortal Kombat II"

Dünya çapında fenomen haline gelen efsanevi dövüş sanatları serisinin merakla beklenen filmi "Mortal Kombat II", ilk filmle büyük ses getiren Simon McQuoid'in yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak.

Devam filminde Dünya Alemi'nin varlığını korumak için verilen mücadele, bu kez acımasız hükümdar Shao Kahn'ın tehdidiyle bambaşka bir boyuta taşınırken Johnny Cage karakterinin de katılımıyla kuralsız ve kanlı bir savaş başlıyor.

Johnny Cage rolüne Karl Urban'ın hayat verdiği filmde Ludi Lin, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Jessica McNamee, Damon Herrima, Joe Taslim ve Adeline Rudolph oynuyor.

"Fünye"

David Mackenzie'nin yönetmenliğini üstlendiği "Fünye", gerilim ve aksiyon ağırlıklı bir hikayeyle beyaz perdedeki yerini alacak.

Sam Worthington, Aaron Taylor-Johnson ve Gugu Mbatha-Raw'ın başrollerini paylaştığı yapım, Londra'nın merkezindeki işlek bir inşaat alanında II. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunması sonrasında başlatılan kitlesel tahliyeyi ve yaşanan kaosu anlatıyor.

Filmin Londra'da başlayan gizemli hikayesi İstanbul'a kadar uzanıyor.

"Kremlin'in Büyücüsü"

Giuliano da Empoli'nin 2022 tarihli romanından uyarlanan "Kremlin'in Büyücüsü", 1990'ların çalkantılı Rusya'sında sanat dünyasından gelip Vladimir Putin'in en yakın danışmanı olan kurgusal Vadim Baranov'un gözünden iktidarın perde arkasını beyaz perdeye yansıtacak.

Paul Dano'nun başrolünde oynadığı Politik gerilim türündeki filmde Vladimir Putin karakterine Jude Law hayat veriyor.

"Iron Maiden: Burning Ambition"

Iron Maiden grubunun 50 yıllık kariyerini ve heavy metal kültüründeki etkisini konu alan müzikal film "Iron Maiden: Burning Ambition", 1975'ten bugüne arşiv görüntüleri, grup üyeleri ve Lars Ulrich, Javier Bardem gibi isimlerle yapılan röportajları izleyiciye sunacak.

Malcolm Venville'nin yönettiği belgesel, Iron Maiden'ın bir kültürel hareketin şekillenmesine sağladığı katkıyla rock müzik ve heavy metalin toplum ve kültür üzerindeki etkilerine dair yerleşik bakış açılarını nasıl zorladığını irdeliyor.

"Kill Bill: Mevzunun Tamamı"

Quentin Tarantino'nun iki filmlik eserini tek bir anlatıda buluşturan 2006 yapımı filmi "Kill Bill: Mevzunun Tamamı" yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Aksiyon sahneleriyle bilinen filmin başrollerinde Uma Thurman ve Lucy Liu yer alıyor.

"Arnie & Barney Şapşik Kardeşler"

Sean Heuston'ın yönettiği animasyon film "Arnie & Barney Şapşik Kardeşler", karınca kolonisinin en beceriksiz iki üyesi Arnie ve Barney'in, gizemli bir sivrisineğin yardımıyla yaşam ortamlarını kuraklıktan kurtarmaya çalışmasını işliyor.

"Babil'in Laneti"

Mazlum Yiğit'in çektiği "Babil'in Laneti", Mezopotamya'da cinlerle yapılan yasak bir anlaşmanın ürünü olan ve yeraltına gömülen büyü kitabının arkeolojik bir kazı sırasında gün yüzüne çıkmasıyla yaşanan paranormal olayları ele alıyor.

Kaynak: AA

Belgesel, Kültür, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Hafta Vizyona Giren 8 Film - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

12:13
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:20:49. #7.12#
SON DAKİKA: Bu Hafta Vizyona Giren 8 Film - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.