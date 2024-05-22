Bu mesleğin önü açık: Altına şekil verecekler - Son Dakika
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Bu mesleğin önü açık: Altına şekil verecekler

Edirne'de Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencileri atölye çalışmalarında takıya şekil veriyor. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, en çok aranan iş kolundan mezun olup altınlara ve takılara şekil verecek. Geçmişten aldıkları ilhamla yola çıkan ve kendi tasarımlarını oluşturarak kolye ucu, küpe, broş gibi farklı eserler ortaya çıkaran öğrenciler, edindikleri tecrübe ve deneyimlerle geleceğin tasarımcısı olarak yetişiyor.

22.05.2024 19:55
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Bu mesleğin önü açık: Altına şekil verecekler

Geleceğin altın ustaları olacaklar

Altınlar bu ellerde şekil bulacak

EDİRNE - Edirne'de Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencileri atölye çalışmalarında takıya şekil veriyor. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, en çok aranan iş kolundan mezun olup altınlara ve takılara şekil verecek.

Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencileri, dökümden, plaka çekmeye, temizlemeden cilalama ve kaynatma yöntemine kadar takının her aşamasını atölye çalışmalarında öğrenerek geleceğe hazırlanıyor.

Geçmişten aldıkları ilhamla yola çıkan ve kendi tasarımlarını oluşturarak kolye ucu, küpe, broş gibi farklı eserler ortaya çıkaran öğrenciler, edindikleri tecrübe ve deneyimlerle geleceğin tasarımcısı olarak yetişiyor.

Osmanlı döneminde yer alan çini motifleri ve mimari öğeleri tasarımlarda ön plana çıkaran öğrenciler, ayrıca ayçiçeği ve buğday gibi ürünleri de takılarda işliyor.

Bölümünün 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini söyleyen Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Öğretim Görevlisi Aybike Kınalı, mezun ettikleri öğrencileri sektörün ihtiyacına yönelik olarak ve ayrıca stüdyo tipi kuyumculuk sanatında da uğraşacakları bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Öğrencileri klasik kuyumculuk tekniklerinin yanında çağdaş teknolojileri de kullanabilen bireyler olarak yetiştirdiklerini belirten Kınalı, öğrencilerin temelde kuyumculuk birikimini yüzük, küpe, kolye ve broşta olmak üzere pirinç metalinde başlayarak gümüş metalinde devam ettiklerini ve yarı değerli taşları da kullanarak tasarımlarını oluşturduklarını dile getirdi.

"Öğrenciler sanat tecrübesi kazanıyor"

Öğrencilerin atölyede yaptığı eserlerle okul dönemi içerisinde farklı sergilere de katılarak bu sanat tecrübesini kazandıklarını aktaran Kınalı, "Ardından sektörde yaptıkları staj birikimi ile birlikte mezun olduklarında farklı dallarda ihtiyaçlara yönelik çalışmalarda bulunuyorlar. Tasarım ve üretim tekniklerini bir arada göstererek sektöre hazırlanmalarına katkı sağlıyoruz. Ayrıca tasarımları yaparken bölgenin tarihi, coğrafi yapısı ile ve kültürel geçmişini de inceleyerek çeşitli çalışmalarda bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Edirne'nin tarihi geçmişini tasarımlara yansıtıyorlar"

Öğrencilerin Edirne'nin tarihi geçmişinde bulunan bitki örtüsünü tasarımlarına yansıttığını belirten Kınalı, Osmanlı döneminde yer alan çini motifleri ve mimari öğelerin özellikle tasarımlarda ön plana çıktığını söyledi.

Bölgenin bitki örtüsünde yer alan ayçiçeği ve buğday gibi ürünlerin de tasarımlarda ilham kaynağı olduğunu aktaran Kınalı, "Selimiye motiflerinden oluşan set çalışmamız da var. Selimiye Camii'nin minber deseninden yola çıkılarak tasarladığımız ürünler var. Tasarımı tamamen bana ait. Öğrencilerimiz de Selimiye Camii'nin farklı alanlarında yer alan çini motiflerinden yola çıkarak kolye, küpe ve yüzük gibi çalışmalarda bulundular" dedi.

"Kendi tasarımlarımızla ürünler çıkarıyoruz"

Atölyede kendi takılarını tasarlayıp ürünler çıkardıklarını söyleyen Kuyumculuk Takı ve Tasarım 1. Sınıf öğrencisi Esra Er, hocalarının verdiği belli başlı konuların yanında Edirne'ye ait eserleri de takılara yansıttıklarını belirtti. Başından sonuna kadar takının her aşamasını hocalarının da yardımıyla öğrendiklerini aktaran Er, Dökümden, temizlemeye, ciladan kaynatma yöntemine kadar her şeyi öğrendiklerini ifade etti.

Atölyede öğrendiklerinin meslek hayatına büyük katkısı olacağını düşündüğünü belirten Er, mesleğin inceliklerini öğrenip başarılı bir takı tasarımcısı olmayı hedeflediğini söyledi.

"Sıfırdan başladık"

Sıfırdan başladıklarını ve gümüş dökme, plaka çekme gibi yöntemlerle kolye ucu, küpe gibi takılar yapmayı öğrendiklerini söyleyen Kuyumculuk Takı ve Tasarım 1. Sınıf öğrencisi Yusuf Emir Kahraman, atölyede sadece el sanatları olarak değil, tarihi açıdan da birçok faydalı bilgi edindiklerini belirtti.

Geçmişle geleceği harmanladıklarını aktaran Kahraman, geçmişteki tasarımlardan aldıkları ilhamlara kendi düşüncelerini katarak sanat eseri ortaya çıkardıklarını söyledi.

Mezun olduktan sonra atölye açmayı hedeflediğini ifade eden Kahraman, stabil çalışmalardan ziyade hayal gücünü kullanarak çeşitli tasarımlar oluşturmak istediğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Osmanlı, Edirne, Sanat, Güncel, Son Dakika

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