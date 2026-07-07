Buca Belediye Başkan Vekili Benzer, Park ve Bahçeler Personeliyle Buluştu

(İZMİR) - Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, saha çalışmaları kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi.

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, ilçe genelindeki çalışmalarına ve saha ziyaretlerine devam ediyor. Taksi duraklarından muhtarlıklara kadar Buca'nın her noktasını gezen Başkan Vekili Benzer, bu sabah erken saatlerde Efeler Mahallesi'nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

Çalışanların talep ve önerilerini birinci ağızdan dinleyen Benzer, mesai öncesi işçilerle birlikte kahvaltı etti. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "Buca'nın yükünü sırtlayan emekçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Kentimize en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.