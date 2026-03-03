Buca Belediye Başkanı Duman, Taksi Esnafı ve Bucaspor Camiasıyla Bir Araya Geldi

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, taksi esnafı ve Bucaspor camiasıyla iftar sofrasında bir araya geldi.

Belediye Başkanı Duman, düzenlenen iftar programlarında vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Duman, ilk olarak Dokuzçeşmeler'de bulunan Fakülte Taksi Durağı'nda taksi esnafı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Duman'a CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, CHP Buca İlçe Yönetimi, Buca Belediyesi Meclis üyeleri de eşlik etti.

Duman, programda iftar alanında bulunan masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Taksi esnafı ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Duman, "Sizler, bu kentin en canlı hafızası ve bizlerin sokaktaki gözü kulağısınız. Buca'nın her mahallesinde, her sokağında emeğiniz var. Alın terinin ve paylaşmanın güzelliğini bugün burada bir kez daha yaşadık" dedi.

Taksi durağındaki ziyaretinin ardından Buca Akademi tarafından düzenlenen iftar programında sporcular ve aileleriyle bir araya gelen Duman, burada Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, eski futbolcular Sertan Vardar, Ahmet Burak Solakel, kulüp yönetimi, teknik heyet ve taraftarlarla buluştu.

Duman, "Bucaspor bizim ortak sevdamız. Bu güzel akşamda bizleri bir araya getiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren yönetimimize ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman sporun ve sporcumuzun yanındayız" diye konuştu.