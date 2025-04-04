Buca Belediye Başkanı Duman: Sosyal Belediyeciliğe Devam

(İZMİR)- Buca Belediye Meclisi'nde sosyal belediyecilik vurgusu yapan Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bir yıldır vatandaşlarımızın yanında olduk; olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Buca Belediye Meclisi nisan ayı olağan toplantısı, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 2024 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca, yapılan oylama ile meclis üyeleri Emre Yaman, Fevzi Aksünger ve Veysi Daştan da encümen üyeleri olarak belirlendi. Faaliyet Raporu görüşmeleri esnasında söz alan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, raporun hazırlanmasına katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarına, müdürlere ve belediye bürokratlarına teşekkür etti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal belediyeciliğe vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Buca'mız için en iyi hizmeti üretmeye devam edeceğiz. Değerli Bucalılar, sizlere meclis üyeliği görevini, bana başkanlık görevini verdi. Bizim burada hep birlikte 'Buca'ya ne katabiliriz' noktasında dayanışma halinde çalışmamız gerekiyor. Bu bizim görevimiz, bu bizim Bucalılara borcumuz. Sizlerden görevinize bu şekilde bakmanızı rica ediyorum. Ülkemizde derin bir yoksulluk, ciddi bir ekonomik kriz var. O yüzden belediyeler sadece temel hizmetleri değil, bunun yanında sosyal belediyeciliği de yapmalıdır. Bence yapmak da zorundadır böyle bir ekonomik buhran zamanında. O yüzden geçmiş olan bir yıl içinde sosyal anlamda vatandaşlarımızın yanında olduk; olmaya da devam edeceğiz. Kendi öz varlıklarımız üzerine katma değer katarak, üreterek belediyemize gelir kazandıracağız."