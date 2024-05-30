Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile su baskınlarına karşı çalışma yapacak - Son Dakika
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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile su baskınlarına karşı çalışma yapacak

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile şiddetli yağışın su baskınlarına neden olduğu caddelerde incelemelerde bulundu. Altyapı sorunlarını tespit ederek çözüm üretmek için iş birliği yapacaklarını belirtti.

30.05.2024 11:43
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(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile şiddetli yağışın su baskınlarına neden olduğu caddelerde incelemelerde bulundu.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Menderes Caddesi ve Erdem Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Altyapı sorunlarını yerinde tespit ederek kalıcı çözümler üretmek için yapılan çalışmaya, İZSU Genel Müdür Yardımcıları Serdar Sadi ve İbrahim Gürbüz'ün yanı sıra İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç ve İZSU İsale Daire Başkanı Ali Kılıç katıldı.

"Buca için iş birliği halindeyiz"

Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçenin altyapı sorunlarını kökten çözmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde olacaklarını belirterek, "Çağdaş bir kent olmanın ilk adımı altyapıdan geçiyor. İlçemizde çok yoğun yağışlarda şikayet aldığımız yerler vardı. Bugün bu noktalardan, Erdem Caddesi ve Menderes Caddesi'nde incelemelerde bulunduk. Topografik yapısı nedeniyle bu noktalarda yaşanan su baskınlarının önüne geçilmesi için İZSU ile birlikte çalışmalara başlayacağız. Hizmet süremiz boyunca İZSU ekiplerimiz ile koordineli bir şekilde Buca'mızın ihtiyaçlarının hızla çözmek için çalışacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Görkem Duman, Buca, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile su baskınlarına karşı çalışma yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile su baskınlarına karşı çalışma yapacak - Son Dakika
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