Buca Belediye Başkanlığı Koşusu'nu "Önderbeyim" Kazandı

(İZMİR) - Şirinyer Hipodromu'nda düzenlenen Buca Belediye Başkanlığı Koşusu'nda zafer, Önderbeyim'in oldu. Yarışı baştan sona büyük bir heyecanla takip eden Belediye Başkanı Görkem Duman, hipodromun tarihi mirasına dikkati çekerek, "Bu köklü geçmiş, ilçemizin kimliğinin ayrılmaz bir parçası" dedi.

Türkiye'de at yarışlarının başladığı yer olarak bilinen Şirinyer Hipodromu'nda gerçekleştirilen Buca Belediye Başkanlığı Koşusu'nda, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Sadık Bahattin Kızıldağ'ın sahibi olduğu Önderbeyim, jokeyi Muhammed Mir Bilgin idaresinde birinciliğe uzandı.

Antrenörlüğünü Mustafa Yayan'ın yaptığı doru erkek tay, bu sonuçla kariyerinin dördüncü zaferini elde etti. Yarışta "Moğol" ikinci, "Brave Orphan" ise üçüncü sırada yer aldı.

Koşunun ardından düzenlenen törende, şampiyon atın sahibi Kızıldağ'a kupası Başkan Duman tarafından takdim edildi. Şeref tribününde gerçekleşen törene, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Erdölek, İzmir Hipodrom Müdürü Cenk İşkara ve çok sayıda davetli katıldı.

Şirinyer Hipodromu'nun yalnızca bir yarış alanı olmadığını vurgulayan Duman, "1856 yılında temelleri atılan bu tesis, Türkiye'de at yarışçılığı kültürünün ilk tohumlarının serpildiği, 23 Eylül 1856'da ilk startın verildiği tarihi bir merkezdir. Bugün burada asırlık bir geleneğin bugüne taşınmış halini de izliyoruz. Bu mirası yaşatmak bizim için büyük bir onur" diye konuştu.