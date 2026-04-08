Buca Belediyesi Etkin İstihdam Ofisi, İki Yılda 2 Bin 585 Kişiyi İş Sahibi Yaptı

08.04.2026 11:08  Güncelleme: 12:18
Buca Belediyesi Etkin İstihdam Ofisi, kariyer danışmanlığı ve mülakat hazırlıkları gibi desteklerle iki yılda 2 bin 585 vatandaşın iş bulmasına yardımcı oldu. Belediye Başkanı Görkem Duman, ofisin işverenlerle işbirliği yaparak istihdamı artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

(İZMİR) - Buca Belediyesi Etkin İstihdam Ofisi, iki yılda 2 bin 585 vatandaşın iş sahibi olmasına aracılık etti. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Kariyer danışmanlığı, CV desteği ve mülakat hazırlıklarıyla vatandaşlarımızı modern iş dünyasına en donanımlı şekilde hazırlıyoruz" diye konuştu.

Buca Çarşı içinde hizmet veren Buca Belediyesi Etkin İstihdam Ofisi, modern iş dünyasının ihtiyaçları ile iş gücü potansiyelini tek bir çatı altında topluyor. İş arayanlar ile işverenler arasında güçlü bir köprü kuran ofis, sunduğu profesyonel destekle bölgedeki istihdam oranlarını yükseltiyor.

İş birliği ağını her geçen gün genişleten merkez, firmaların güncel iş ilanlarını belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden hızlıca vatandaşlara ulaştırıyor. Yapılan başvuruların ardından gerçekleştirilen iş görüşmeleri ile vatandaşların işe yerleşmeleri sağlanıyor.

Öte yandan, adaylar öz geçmişlerini merkezlerdeki CV havuzuna bırakarak profesyonel danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyor. İki yıllık süreçte yoğun bir tempoyla çalışan ofis, 370 iş görüşmesine ev sahipliği yaparken; bu görüşmelere 8 bin 543 kişi katılım sağladı. İşe yerleşen vatandaş sayısı ise 2 bin 585 kişi oldu.

Başkan'dan "güç birliği" çağrısı

İşsizliğin gündelik yaşamda yarattığı zorlukları çok iyi bildiklerini ifade eden Duman, şunları söyledi:

"Buca Belediyesi olarak bu yükü vatandaşlarımızın omuzlarından almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Etkin İstihdam Ofisimiz sadece bir aracılık merkezi değil. Kariyer danışmanlığı, CV desteği ve mülakat hazırlıklarıyla vatandaşlarımızı modern iş dünyasına en donanımlı şekilde hazırlıyoruz. Bugüne kadar 2 bin 585 vatandaşımızın istihdamına aracılık etmemiz doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu başarı hikayesini, kadınların iş hayatındaki varlığını güçlendiren meslek kurslarımızla daha da büyütmeyi hedefliyoruz."

İşverenlere çözüm ortaklığı daveti

İşverenlere de seslenen Duman, Buca'nın üretim potansiyeline vurgu yaparak, "Tüm işverenlerimize çağrı yapıyorum; gelin, istihdamda çözüm ortağımız olun. Doğru işi doğru insanla buluşturmak için biz buradayız. El ele verelim, Buca'yı üretimin ve istihdamın merkezi yapalım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

