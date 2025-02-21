Buca Belediyesi, 60 Yaş Üstü Vatandaşlar için Çınarlar Buluşma Noktası'nı Açtı - Son Dakika
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Buca Belediyesi, 60 Yaş Üstü Vatandaşlar için Çınarlar Buluşma Noktası'nı Açtı

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Buca Belediyesi, Menderes Mahallesi'nde 60 yaş üstü vatandaşlar için sosyal hizmetler sunan Çınarlar Buluşma Noktası'nı açtı. Merkez, sağlık hizmetleri, kuaför, berber ve psikolojik danışmanlık gibi imkanlar sağlıyor.

21.02.2025 17:09  Güncelleme: 19:06
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(İZMİR) - Buca Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşların vakit geçirecekleri Çınarlar Buluşma Noktası'nı hizmete açtı. Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'nın çınarlarının sosyal yaşamın içerisinde daha aktif yer almalarını sağlamak istediklerini söyledi.

Buca Belediyesi, 60 yaş üstü Bucalılar için Menderes Mahallesi'nde Çınarlar Buluşma Noktası'nı açtı. İçerisinde psikolojik danışmanlık, kuaför, berber ve sağlık hizmetlerinin verildiği buluşma noktasında ayrıca uygun ücretlerle hizmet veren mobil 1923 Buca Kafe yer alıyor.

"Bizim kıymetlilerimiz"

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen kesimin emekliler olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca'nın çınarları bizlerin kıymetlileridir. Onların tüm bu olumsuzlukları arkalarında bırakarak keyifle vakit geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir merkezi hayata geçirmek istedik. 60 yaş üstü vatandaşlarımızın, yaşamlarının bu döneminde sosyal hayatla olan bağlarının çok daha güçlü olmasını istiyoruz ve bu yönde çalışmalar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Merkezde neler var?

Menderes Mahallesi 150 Sokak Numara 15/A'da hizmet vermeye başlayan Çınarlar Buluşma Noktası'nda, 60 yaş üstü vatandaşlar, tansiyon, şeker ölçümü gibi sağlık hizmetlerinin yanı sıra berber, kuaför ve psikolojik danışmanlık gibi hizmetlerden de ücretsiz olarak faydalanabilecek. Vatandaşların tüm bu hizmetlerden faydalanabilmeleri için 439 10 10/ 2220 numaralı telefon hattını arayarak randevu almaları yeterli olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi, 60 Yaş Üstü Vatandaşlar için Çınarlar Buluşma Noktası'nı Açtı - Son Dakika

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