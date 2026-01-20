Bucalı Çocuklar Cumhuriyet Kütüphanesi'ni Keşfetti - Son Dakika
Bucalı Çocuklar Cumhuriyet Kütüphanesi'ni Keşfetti

20.01.2026 10:58  Güncelleme: 11:38
Buca Belediyesi, ara tatil döneminde Bucalı çocukları Cumhuriyet Kütüphanesi'nde ağırlayarak onlara kitaplarla tanışma fırsatı sundu. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çocukların kütüphane kültürüyle erken yaşta tanışmalarının önemine vurgu yaptı.

(İZMİR) - Buca Belediyesi, ara tatil döneminde Bucalı çocukları Cumhuriyet Kütüphanesi'nde ağırladı. Etkinlik kapsamında çocuklar, kütüphaneyi tanıma ve kitaplarla buluşma imkanı buldu. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca'nın tüm çocuklarının kütüphanenin kokusunu bilmesini istiyoruz" dedi.

Buca Belediyesi, ilçenin köyler bölgesindeki Belenbaşı Mahallesi'nde yaşayan çocukları Ernest Balladur Köşkü'nün tarihi atmosferinde yer alan Cumhuriyet Kütüphanesi'nde ağırladı. Ziyaret süresince kütüphane görevlileri tarafından çocuklara kütüphanenin işleyişi, kitaplara erişim yolları ve kütüphane kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Çocuklar, kütüphanede kitapları inceleyerek üyelik işlemlerini tamamladı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların eğitim ve kültürel gelişimine katkı sağlayan çalışmalara önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Köylerimizde yaşayan çocuklarımızın sosyal ve kültürel imkanlara erişimini artırmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Ara tatil döneminde Belenbaşı Mahallemizden gelen öğrencilerimizi Cumhuriyet Kütüphanemizde ağırladık. Amacımız, çocuklarımızın kitapla ve kütüphane kültürüyle erken yaşta tanışmasını sağlamak. Buca'nın tüm çocuklarının kütüphanenin kokusunu bilmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA

