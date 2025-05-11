Buca Belediyesi Engelliler Haftası'nda Farkındalık Etkinliği Düzenledi

(İZMİR) - Buca Belediyesi, Engelliler Haftası nedeniyle ilçede yaşayan özel ihtiyaç sahibi bireyler ve ebeveynleri için oyuncu Ceyda Düvenci'nin de konuk bir etkinlik düzenledi.

Buca Belediyesi'nce, Anneler Günü ve Engelliler Haftası dolayısıyla ilçede yaşayan özel ihtiyaç sahibi bireyler ve aileleri için, Buca Belediyesi Dere Kafe'de etkinlik düzenlendi.

Sunucu ve oyuncu Ceyda Düvenci'nin moderatörlüğündeki söyleşiyle başlayan söyleşiye, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Hitit Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gamze Ebru Çiftçi konuşmacı olarak katıldı. Söyleşinin ardından konukların katılımı ile fide dikme etkinliği yapıldı, beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Düvenci: "Engelli değil, engellenen bireyler olduğunu düşünüyorum"

Söyleşide konuşan Ceyda Düvenci, Dünya Engelliler Haftası'nda kullanılan kelimenin kendisini yorduğunu ve zorladığını ifade ederek, "Bu özel farkındalık haftasında dilimizi değiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Olabildiğince bireysel etkimi kullanarak bu tanımı, 'özürlü ya da engelli' değiştirmeye gayret gösteriyorum. Dünyada, herhangi bir bedensel yetisini kaybetmiş insanlara 'special needs' yani Türkçeye çevrilmiş hali ile 'özel ihtiyaç sahibi' deniyor. Dolayısıyla ben 'özürlü', 'engelli' denmesini reddediyorum. Ben engelli değil, engellenen bireyler olduğunu düşünüyoru" diye konuştu.

Duman: "Özel ihtiyaç sahibi bireylerimizi istihdam edeceğimiz kafeler açacağız"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak sosyal belediyeciliği önemsedikleri için toplumda her zaman sosyal adaleti sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Buca Belediyesi'nde 66 özel ihtiyaç sahibi vatandaşımız istihdam ediliyor. Yakın zamanda özel ihtiyaç sahibi bireylerimizi istihdam edeceğimiz kafeler açacağız. Etkin İstihdam Ofisimizin çalışmaları ile ilçemizde yaşayan özel ihtiyaç sahibi bireylerimizin istihdamına yardımcı oluyor, işverenle iş arayan bireylerimiz arasında köprü oluyoruz. Öte yandan Engelsiz Tamir Atölyemiz ile tekerlekli sandalyelerinin bakımlarını ve tamirlerini yapıyoruz."

Engelliler Merkezi'nin adı değişecek

Öte yandan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ceyda Düvenci'nin önerisi üzerine Şirinyer'de bulunan Buca Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi'nin adını "Özel İhtiyaç Sahibi Bireyler Merkezi" olarak değiştireceklerini söyledi.

Çiftçi: "Hiçbir zaman hayatta kendinizi yalnız hissetmeyin"

Doç. Dr. Gamze Ebru Çiftçi de ailelere seslenerek, "Yalnız değilsiniz, gerçekten yalnız değilsiniz. Hiçbir zaman hayatta kendinizi yalnız hissetmeyin. Canınızı sıkan bazı şeyler olabilir ama toplumda çok çok iyi örnekler de var. Hayata bir anlam vererek, birbirimize destek vererek, bir olarak tüm zorlukları aşabiliriz" diye konuştu.