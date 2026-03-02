Buca Belediyesi, Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi'ni Hizmete Açmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
Buca Belediyesi, Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi'ni Hizmete Açmaya Hazırlanıyor

02.03.2026 12:04  Güncelleme: 13:21
Buca Belediyesi, Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi’ni 6 Mart’ta hizmete açacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Görkem Duman, “Merkezimiz, şiddet gören, desteğe ihtiyaç duyan veya sadece elinden tutulmasını bekleyen her kadının güvenli bir limanı olacak” dedi.

Buca Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün haftasında anlamlı bir projeye imza atıyor. Geçen yıl hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adının verileceği Kadın Danışma Merkezi, Fırat Mahallesi'nde 6 Mart'ta düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Duman, merkezin şiddet gören, desteğe ihtiyaç duyan veya sadece elinden tutulmasını bekleyen her kadının güvenli bir limanı olacağını ifade ederek, "Gülşah Başkanımız azmi, zarafeti ve samimiyetiyle herkesin kalbine dokundu. Onun aydınlık yüzünü ve kadınlar için verdiği emeği Buca'da yaşatmaya devam edeceğiz. Bu merkez, dayanışmanın, eşitliğin ve umudun adresi olacak" diye konuştu.

Atölye ve eğitimler gerçekleştirilecek

Beş mahallenin kesişim noktasında yer alan Ova Bölgesi'nde konumlandırılan merkez, özellikle sosyoekonomik açıdan desteğe ihtiyaç duyan kadınlara yönelik olarak çalışacak. Merkezde kadınlara psikososyal danışmanlık ve sosyal hizmet danışmanlığı verilecek. İçinde çocuk oyun alanının da yer aldığı merkez, kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ölçekte stratejik bir rol üstlenecek. Merkezde aynı zamanda kadınlar için güçlendirme çalışmaları, eğitimler ve atölyeler gerçekleştirilecek.

Çocuklar için de hizmet sunulacak

Merkez yalnızca kadınlara değil, çocuklara da dokunan bütüncül bir hizmet anlayışıyla çalışacak. Bünyesinde görev yapacak çocuk gelişim uzmanı sayesinde, merkeze başvuran annelerin çocukları için gelişim takibi, psikososyal destek ve yönlendirme hizmetleri sunulacak. Merkezin bahçesinde yer alan çocuk parkı ile anneler destek alırken, çocuklar güvenli bir ortamda oyun oynayabilecek, sosyalleşebilecek ve gelişimlerini destekleyen etkinliklere katılabilecek.

