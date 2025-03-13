Buca Belediyesi İstihdam Ofisleri 1113 Kişiyi İş Sahibi Yaptı

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin işverenle iş arayanları bir araya getirdiği Etkin İstihdam Ofisleri, son 12 ayda bin 113 kişinin iş sahibi olmasını sağladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Ülkemizin olduğu kadar Buca'mızın da en büyük sorunlarından biri olan işsizlikle mücadelede elimizi taşın altına koyuyoruz" dedi.

İşsizlikle mücadele konusunda çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, Etkin İstihdam Ofisleri aracılığıyla işveren ile iş arayanları buluşturmaya devam ediyor. İş birliği yapılan firma sayısını 97'ye çıkartan belediye, geçtiğimiz nisan ayından bugüne 154 iş görüşmesi yapılmasına aracılık etti. İstihdam Ofisleri ile 12 ayda toplam bin 113 kişi iş buldu.

"Köprü görevi üstleniyoruz"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "İstihdam Ofislerimizin aktif çalışmaları sayesinde işveren ile iş arayanlar arasında önemli bir köprü görevi üstleniyoruz. Çalışmalarımız kapsamında nisan ayından bugüne kadar iş görüşmelerine katılan 1993 hemşehrimizin 1113'ünü iş sahibi yaptık. Hedefimiz daha çok iş arayanı istihdama kazandırmak" diye konuştu.

"Sorunların üzerine gideceğiz"

İşsizlikle mücadelede gösterdikleri kararlılığın sosyal adalet ve dayanışma ilkelerinin bir yansıması olduğunu ifade eden Duman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Buca yaratmak için canla başla çalışıyoruz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da Bucalılarla el ele vererek ekonomik ve sosyal sorunların üzerine gideceğiz."

İlanlar sosyal medyada yayımlanıyor

Buca Belediyesi Etkin İstihdam Ofisleri, firmaların iş ilanlarını Buca Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden yayımlıyor. Toplu iş görüşmelerine katılmak isteyen adaylar, belirtilen yer, gün ve saatlerde yapılan görüşmelere katılım sağlayabiliyor. Öte yandan, iş görüşmeleri haricinde, oluşturulan öz geçmiş havuzuna bilgilerini bırakmak isteyenler, Buca Çarşı ve Gediz Ek Hizmet Binası'nda bulunan Etkin İstihdam Ofisleri'ne başvuruda bulunabiliyor.