Buca Belediyesi'ne Operasyon... Buca Belediyesi: Soruşturma Süreci, Tarafımızca Hassasiyetle ve Yakından Takip Edilmektedir

(İZMİR) - Buca Belediyesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Buca Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin yakından ve hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.

Buca Belediyesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Buca Belediyesi'nde "rüşvet karşılığı mevzuata aykırı imar ve planlara ruhsat verildiği" iddiasıyla 28 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyemizin ilgili birimlerinde görev yapan bazı personel hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildiği öğrenilmiştir. Kurumumuz, hukukun üstünlüğüne olan inancı doğrultusunda, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi amacıyla emniyet ve yargı birimleriyle tam bir şeffaflık ve işbirliği içerisinde hareket etmektedir. Yargı mercilerinin yetkisinde bulunan soruşturma süreci, tarafımızca hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."