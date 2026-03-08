Buca Belediyesi'nden 8 Mart'a Özel Video

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin kadın çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan bir video ile eşitlik mesajı verdi.

Buca Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü belediye bünyesinde görev yapan kadın çalışanların yer aldığı özel bir video ile kutladı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, sahadan ofise kadar her noktada ter döken kadın çalışanların görüntüleri yer aldı.

Buca Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Her köşede kadın elinin değdiği o nezaketi, azmi ve başarıyı gururla izliyoruz. 'Biz Varız' diyerek hayata değer katan, emeğiyle geleceği ören tüm kadınlar, toplumumuzun temelidir. Siz varsanız; umut var, değişim var, daha adil ve daha güzel yarınlar var. Kadınların 'Biz Varız' dediği her yerde, biz de tüm gücümüzle yanlarındayız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."

"Kadınların gücü, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır"

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, açıklamasında hak mücadelesinin ve eşitliğin altını çizerek şunları ifade etti:

"Bugün sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda eşit haklar için verilen mücadelenin simgesidir. Buca'da kadınların gücü, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Kadınların hak ettiği saygıyı gördüğü, engellerin kalktığı ve eşitliğin hayatın her alanına yayıldığı bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz. 'Biz Varız' diyen her kadının, tüm gücümüzle yanındayız. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."