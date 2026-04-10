Buca'da Mutfaktan Toprağa Dönüşüm Başlıyor

10.04.2026 10:06  Güncelleme: 10:37
Buca Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında düzenlenen Bokaşi kompostu eğitimi büyük ilgi gördü. Katılımcılara ücretsiz kompost setleri dağıtılırken, organik atıkların toprak düzenleyici maddeye dönüştürülmesi hedefleniyor.

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiği Bokaşi kompostu eğitimi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. "Mutfaktan Toprağa" sloganıyla düzenlenen eğitimin sonunda katılımcılara ücretsiz kompost setleri dağıtıldı.

Sürdürülebilir çevre ve sıfır atık hedefiyle çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, evsel mutfak atıklarını değerli gübreye dönüştüren Bokaşi kompostu eğitimine ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen eğitim, Şirinyer Düğün Salonu'nda vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kompost Üretimi ve Geri Kazanım Şube Müdürü Çağdaş Erol, topraktaki organik madde oranının kritik seviyelerde olduğuna dikkat çekti. Erol, "Amacımız mutfaktan çıkan organik atıkların toprak düzenleyici maddeye dönüşmesini sağlamak. İstatistiklere göre topraklarımızdaki organik madde miktarı yüzde 1'in altında. Oysa biz bunun en az yüzde 3 olmasını bekliyoruz. Buca halkına duyarlılıkları, Belediye Başkanımız Görkem Duman'a da daveti için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başvurular mobil uygulama üzerinden

Projenin yürütücüleri, Ziraat Yüksek Mühendisi Tahsin Alp Aras, Biyolog Furkan Yılmaz ve Ziraat Mühendisi Hüseyin Karaman tarafından verilen eğitimde ise sürecin teknik detayları katılımcılarla paylaşıldı. Projeye katılmak isteyen vatandaşların "İyi Tarım İzmir" mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabileceği belirtildi.

Eğitim sonrası kompost setleri dağıtıldı

Programın sonunda katılımcılara ücretsiz kompost setleri dağıtıldı. Proje kapsamında, yumurta kabukları ve sebze atıkları gibi evsel organikler, özel kovalar içinde düşük oksijenli ortamda fermente edilerek komposta dönüştürülecek. Böylece atıklar çöp yerine toprağa kazandırılacak.

Kaynak: ANKA

İsrail Genelkurmay Başkanı: Ordumuz savaş durumunda, Lübnan öncelikli çarpışma alanımız
Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
