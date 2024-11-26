Buca Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddet Paneli - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddet Paneli

Buca Belediyesi\'nden Kadına Yönelik Şiddet Paneli

Buca Belediyesi, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularında bir panel düzenleyerek hukuki mücadele yollarını ele aldı. Panelde Avukat Zeynep İlayda Karadağ ve Avukat Zübeyde Aksay konuşmacı olarak yer aldı.

26.11.2024 13:00
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(İZMİR)- Buca Belediyesi, şiddetin temel nedeni olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile kadına yönelik şiddete karşı hukuki mücadele yollarını masaya yatırdı.

Buca Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi'nde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet" konulu panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak Avukat Zeynep İlayda Karadağ ve Avukat Zübeyde Aksay katıldı.

Kadına yönelik şiddete karşı hukuki mücadele yollarını anlatan Avukat Zeynep İlayda Karadağ, "6284 Sayılı Kanun, herhangi bir şiddet durumunda kadınların tek dayanağıdır. Bu kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi olan kadını korur. Kadınlar, tehlike ve tehdit altında bulunduğu anlarda bile kendileri için koruma kararı aldırabilir. Sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan şiddet türlerinde de 6284 Sayılı Kanun uygulanır. Yani şiddetle sonuçlanan bir eylem olmasına gerek yok" dedi.

Karadağ, şiddete uğrayan kadınların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Alo 183 telefon hattı, sağlık kuruluşları, polis ve jandarma, savcılık, belediyelerin kadın danışma merkezleri ve baroları arayabileceklerini sözlerine ekledi. Avukat Zübeyde Aksay ise toplumsal cinsiyet kavramı üzerinde tarihten bugüne gelen süreci anlatarak, cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık yarattı.

Kaynak: ANKA

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