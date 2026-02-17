Kadın Danışma Merkezleri İçin Savunuculuk Atölyesi Buca'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
Kadın Danışma Merkezleri İçin Savunuculuk Atölyesi Buca'da Gerçekleştirildi

Kadın Danışma Merkezleri İçin Savunuculuk Atölyesi Buca\'da Gerçekleştirildi
17.02.2026 16:38  Güncelleme: 18:01
Buca Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele için önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İzmir'deki kadın danışma merkezlerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlenmesi için stratejik adımlar ele alındı.

(İZMİR) - Buca Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel dayanışmayı büyüten önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İzmir genelindeki kadın danışma merkezlerini bir araya getiren toplantıda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerel politikalara daha güçlü yansıması için somut ve stratejik adımlar ele alındı.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İş Birliğinin Artırılması" toplantılarının 24'üncüsü, Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde Buca1923 Mevlana Kafe'de gerçekleştirildi. İzmir Kadın Dayanışma Derneği koordinasyonuyla düzenlenen buluşmaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin kadın danışma merkezlerinde görev yapan meslek profesyonelleri ve Kadının İnsan Hakları Derneği temsilcileri katıldı."

Yaklaşık beş saat süren atölye boyunca katılımcılar, "Mevzuat ve Strateji", "Güç İlişkileri" ve "Savunuculuk Dili" başlıkları altında kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin mevzuatın analizi, yereldeki paydaş ve güç dengelerinin doğru okunması ve etkili savunuculuk araçlarının geliştirilmesi üzerine derinlemesine çalışmalar yürütüldü.

Atölyede ayrıca, günlük uygulamalarda karşılaşılan eksikliklerin hak temelli ve savunulabilir taleplere dönüştürülmesinin yolları arandı. Atölye yürütücüleri Av. Ezel Buse Sönmezocak ve Yıldız Taghızade, yerel düzeyde feminist hak savunucuları arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekerek, "Mücadele ortaklaştıkça güçlenir" mesajını verdi.

