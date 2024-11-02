Buca Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Savunma Teknikleri Eğitimi - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Savunma Teknikleri Eğitimi

Buca Belediyesi, kadınların kendilerini savunma becerilerini artırmak amacıyla ücretsiz 'Temel Savunma Teknikleri Dersleri' başlatacağını duyurdu. Başkan Görkem Duman, bu kurslarla kadınların özgüvenlerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

02.11.2024 14:55
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(İZMİR)- Buca Belediyesi tarafından kadınların savunma becerilerini artırmak amacıyla ücretsiz "Temel Savunma Teknikleri Dersleri" verilecek. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Her kadının kendini özgürce ifade edebildiği, sokakta korkusuzca adım atabildiği bir gelecek inşa etmek için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazırız" dedi.

Buca Belediyesi, kadınlar için temel savunma teknikleri dersleri vermeye başlıyor. 30 kişilik sınıflar halinde bir buçuk ay boyunca sürecek eğitimler, Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Kick Boks Salonu ve Yıldız Evlendirme Dairesi Taekwondo Salonu olmak üzere ilçenin iki ayrı noktasında gerçekleştirilecek.

"Sessiz kalmıyoruz; ortak olmuyoruz"

Kadına yönelik şiddetin yalnızca kadınların değil, toplumun ve geleceğin sorunu olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Kadına yönelik şiddet karşısında sessiz kalmıyoruz; şiddete ortak olmuyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama mücadelemizi daha da güçlendirmek için kadınları koruma ve güçlendirme kararlılığındayız. Bu kapsamda açtığımız savunma sanatları kursları ile kadınlara hem kendilerini koruma becerisi kazandırmayı hem de özgüvenlerini artırmayı amaçlıyoruz. Her kadının kendini özgürce ifade edebildiği, sokakta korkusuzca adım atabildiği bir gelecek inşa etmek için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazırız Güçlü kadın güçlü bir toplum demektir. Şiddete karşı sonuna kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

"Şiddetin önünde durabilecekler"

Yakın savunma sanatları eğitmeni Özlem Uluşan ise kadınların alacakları eğitim sayesinde, fiziksel şiddete karşı kendilerini koruyabileceklerini, şiddetin önünde durabileceklerini belirterek, "Rahatça sokakta yürüyemediğimiz şu günlerde bütün kadınlarımızı ve kız çocuklarımızı Buca Belediyesi'nin düzenlediği kurslarımıza davet ediyorum" diye konuştu.

Eğitimler başlıyor

Bu ay içerisinde başlaması planlanan kurslara katılmak isteyenlerin, eğitimlerin gerçekleşeceği Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Kick Boks Salonu ya da Yıldız Evlendirme Dairesi Taekwondo Salonu'na giderek şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor. Uzman eğitmenlerin vereceği dersler, hafta içi sabah ve öğlen olmak üzere iki farklı zaman diliminde birer saat olarak yapılacak. Bucalıların 0553 113 51 38 veya 0232 999 19 23 numaralı telefonları arayarak derslerle ilgili detaylı bilgi alabileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Savunma Teknikleri Eğitimi - Son Dakika

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