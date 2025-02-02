Buca Belediyesi'nden Sıcak Çorba İkramı Devam Ediyor

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Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu

(İZMİR) - Buca Belediyesi sıcak çorba dağıtma hizmetine devam ediyor. Kent lokantalarının ardından başlatılan çorba ikramı uygulamasının da ilgi gördüğünü dile getiren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'da dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

Buca Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde başlattığı çorba ikramı, kış ayları boyunca hafta içi her gün Şirinyer İzban İstasyonu girişinde sabah 07.00 - 09.00 saatleri arasında devam edecek. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdikleri projelerin vatandaşlardan olumlu dönüş almasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek "Kent lokantalarımızın ardından başlattığımız çorba ikramı da büyük ilgi gördü. Vatandaşlarımızın yüzünü güldüren her hizmet bizim için kıymetli. Buca'da dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Hizmetten memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar ise memnuniyetlerini "Soğuk havada içimizi ısıtan bu ikram gerçekten çok anlamlı. Sabahın erken saatinde sıcak bir çorba içmek bizi hem mutlu ediyor hem de güne enerjik başlamamızı sağlıyor. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Böyle bir hizmetin düşünülmesi bile çok değerli" sözleriyle dile getirdi.