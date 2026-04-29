Buca Belediyesi'nin Ev Sahipliğinde "Balkanlardan Buca'ya" Söyleşisi Düzenlendi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.04.2026 11:53  Güncelleme: 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) – Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde tarihi Pembe Köşk'te düzenlenen "Balkanlardan Buca'ya" söyleşisinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Rumeli ve Balkanlar'dan gelenlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin çimentosu olduğunu söyledi. CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel ise Balkan ve Rumeli camiasının kırmızı çizgileriyle CHP'nin değerlerinin ortak olduğunu vurguladı.

Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde tarihi Pembe Köşk'te "Balkanlardan Buca'ya" söyleşisi gerçekleştirildi. İzmir'deki Balkan derneklerinin temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen söyleşiye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Parti Meclis Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve Buca İlçe Başkanı Suat Bulut konuşmacı olarak katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Rumeli ve Balkanlar'dan gelenlerin bu ülkenin asli unsurları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çimentosu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balkanlar'a bakışı şudur: Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti'nde, ana vatanımızda din, dil, ırk, mezhep ne olursa olsun, insan insandır ve insan olarak haklarıyla, hukukuyla, adaletiyle, demokratik hak kullanımıyla insandır diye bakıyorsak, Balkanlar'da da öyledir. Pek çok arkadaşım Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balkan Masası ve Bulgaristan seçimleriyle ilgili görüşlerimi de sordu. Birincisi, Balkan Masası'nı iyi ki kurmuşuz. Aslan gibi çalışkan bir Belediye Başkanı Görkem Duman tarafından koordine edildi. Çok değerli arkadaşlarım orada görev yaptı ve Balkan Masası artık yine devam edecek."

"Kırmızı çizgilerimiz ortak"

CHP Parti Meclis Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Balkan camiasının hassasiyetlerine değinerek, "Balkan ve Rumeli camiasının kırmızı çizgileri başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimiz, vatanın bütünlüğü ve ay yıldızlı bayrağımızdır. Bunlar aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kırmızı çizgileridir" diye konuştu.

"Gönül köprüleri kuruyoruz"

Kendisinin de Selanik muhaciri bir ailenin evladı olduğuna değinen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise Balkanlar ile olan bağları yerel yönetim düzeyinde güçlendirdiklerini söyledi. Başkan Görkem Duman, "Balkan göçmenliği sadece bir göç hikayesi değildir. Aynı zamanda eşit yurttaşlık ve onurlu yaşam mücadelesidir. Belediye Başkanı olarak göreve başladığımız ilk günden itibaren, Buca ile Balkanlar arasındaki o kadim kökleri daha da sağlamlaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Balkan coğrafyasında attığımız her adımda, kurduğumuz her temasta bu bağı daha da yukarı taşıyoruz. Bunlardan birkaçına örnek vermek istiyorum. Kuzey Makedonya'dan Pirlepe, Konçe, Usturumca, Berova, Jipa Belediyeleri, Sırbistan'dan Turin Belediyesi, Gagauz Yeri Lunga Belediyesi, Karadağ'dan Rozaje Belediyesi, Bulgaristan'dan Rudozem Belediyesi, Kosova'dan İpek Belediyesi ile dostluk köprüleri kurduk, kardeş belediye protokolü imzaladık" şeklinde konuştu.

"Mücadeleye devam edeceğiz"

CHP İl Başkanı Çağatay Güç de yerel seçim başarısının ardından belediyeler üzerinde bir yıpratma politikası uygulandığını belirterek, "Atatürk'ün evlatları olarak bu baskılara karşı mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 12:31:48. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.