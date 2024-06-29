Buca Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde Kadın Şoförler Göreve Başladı - Son Dakika
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Buca Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde Kadın Şoförler Göreve Başladı

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Buca Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli çalışmalara imza atarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde görev yapan 2 kadın personeli şoför olarak istihdam etmeye başladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kadın gücüne ve emeğine olan inancını dile getirdi.

29.06.2024 11:16  Güncelleme: 12:18
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(İZMİR)- Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli çalışmalara imza atan Buca Belediyesi, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan 2 kadın personeli Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde şoför olarak istihdam etmeye başladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Kadın gücüne ve emeğine olan inancımız tam" dedi.

Kadınların her alanda aktif rol almasını teşvik eden Buca Belediyesi'nin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde kadın şoförler göreve başladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, personel istihdamında cinsiyet eşitliğini göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Kadın gücüne ve emeğine olan inancımız tam. Belediyemizin yönetim kadrolarında büyük oranda kadın çalışanlarımız yer alıyor. Kadın şoförlerimiz de kendi istekleri ile bu göreve geldiler, bu anlamda diğer çalışanlarımıza da örnek olacak bir çalışma sergiliyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Gururluyuz"

Kadın şoförlerden Berfin Duruk, diğer kadınlara örnek olmak için bu göreve geldiğini ifade ederek, "Kadınların her şeyi başaracağına inanıyorum. Bugün bunu göstermek için buradayım. Yaptığım işi çok seviyorum. İnsanlardan olumlu tepkiler alıyoruz. Çok gururluyuz" dedi.  Aylin Kaygusuz da kadın elinin değdiği her yerin güzelleşeceğini belirterek, "Doğduğum büyüdüğüm kentin caddelerinde mesleğim icabı araba kullanmak benim için gurur verici. Bence tüm kadınlar gerçekten çok güçlüler ve istedikleri her şeyi başarabilirler" diye konuştu.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde kadın şoförleri gören belediye çalışanları da bu duruma önce şaşırdıklarını ancak kadın şoförler sayesinde sakin ve huzurlu bir yolculuk yaptıklarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde Kadın Şoförler Göreve Başladı - Son Dakika

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