Buca Belediyesi Zeki – Metin Amfi Tiyatrosu Açılıyor

(İZMİR) - Buca Belediyesi, Zeki – Metin Amfi Tiyatrosu 18 Mayıs'ta açılıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, tüm İzmirlileri bu değerli ana tanıklık etmek üzere Gölet Tesisleri'ne davet etti.

Hizmete girmesiyle Buca'da kültür sanat anlamında yeni bir dönem başlatacak Buca Belediyesi Gölet Tesisleri Zeki – Metin Amfi Tiyatro'nun açılışı 18 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Bucalılara verdiği sözü tutarak tüm tesisi baştan aşağı yenilemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Amfi tiyatromuz, oldukça kötü bir durumdaydı. Sahneler, koltuklar ve lavabolar kullanılmaz hale gelmişti. Buranın çok kıymetli bir yer olduğunu biliyorduk. Benim de burada çok güzel anılarım var. Mezuniyet törenim burada olmuştu. Tiyatromuzu sahnesiyle, ışıklarıyla, koltuklarıyla baştan aşağı yeniledik. Zeki Metin Amfi Tiyatromuz 3 bin 500 kişilik kapasiteye sahip. İzmir için gerçekten önemli bir açık hava tiyatrosuna sahibiz. Burada sanata ve sanatçılara ev sahipliği yapacağımız için çok heyecanlıyım. Bu mekan, sadece Buca'nın değil, İzmir'in de sanat hafızasına güzel izler bırakacak. Hep birlikte oturup keyifli bahar ve yaz akşamlarında sanatın güzelliğiyle vakit geçireceğiz."