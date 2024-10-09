Buca'da 12. Uluslararası Balkan Şenliği Başlıyor

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(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin bu yıl 12'nci kez düzenlediği Uluslararası Balkan Şenliği'ne geri sayım başladı. İzmirlileri şenliğe davet eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Gelin, Balkan kültürünün hoşgörüsünü, dayanışmasını ve coşkusunu birlikte yaşayalım" dedi.

Buca Belediyesi, 12 – 13 Ekim'de Hasanağa Bahçesi'nde düzenlenecek olan 12. Buca Uluslararası Balkan Şenliği için geri sayım başladı.

Şenliğe tüm İzmirlileri beklediklerini belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Balkan kültürünün Anadolu coğrafyası ile kucaklaştığı güzel ilçemizde, barışın, kardeşliğin, birlikteliğin şenliğini yaşamaya hazırlanıyoruz. Gelin, bu coğrafyanın kültürünün hoşgörüsünü, dayanışmasını ve coşkusunu birlikte yaşayalım. Ortak değerlerimize ve kardeşliğimize sahip çıkalım" diye konuştu.

Şenlik, kortej yürüyüşü ile başlayacak

Buca Uluslararası Balkan Şenliği, 12 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Demokrasi Meydanı'ndan Hasanağa Bahçesi'ne bando eşliğinde gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü ile başlayacak. İlk gün programında, Zeybek Sanat Akademisi ve Buca Rumeli Göçmenleri Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin gösterileri, Düşler Atölyesi'nin defilesi yer alacak. Aynı gün akşam saatlerinde, Buca Belediyesi'nin, Balkan coğrafyasındaki kardeş belediyeleri Gümülcine, Pirlepe (Kanatlar), Kıpçak ve İpek belediyeleri ile canlı yayın bağlantısı sağlanacak. Hemen ardından saat 19.00'da Sakoband Sakip –Rumeli Doğan sahne alırken, şenliğin ilk günü Süleyman Saidov'un konseri ile son bulacak.

Kardeş Belediyeler protokolü imzalanacak

Şenliğin ikinci günü ise Kozağaç Pırlanta Parkı'nda, çocuklarla birlikte yapılacak ağaç dikimi ile başlayacak. Hasanağa Bahçesi'ndeki etkinlik alanında ise gün boyu, Çocuklar Yarışıyor etkinliği, bando ekibi gösterisi, yemek yarışması, Güreler Göçmenler Derneği Halk Oyunları Topluluğu gösterisi ve Vitaliy Manjul & Tatiana Mitioglo konserleri yer alacak. 13 Ekim Pazar günü saat 17.30'da Osmaniye, Tokat, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adana, Samsun ile canlı bağlantılar kurulacak. Saat 20.00'de ise Pirlepe, Berova, Beşgöz, Ermenek ve Seydişehir Belediyeleri ile "Kardeş Belediyeler" protokolü imzalanacak. Şenlik, Gamze Matracı konseri ile sona erecek.