Buca'da Anneler Günü İçin 3 Günlük Etkinlik Programı

(İZMİR) - Buca Belediyesi, Anneler Günü'nü çeşitli etkinliklerin yer aldığı programla kutlamaya hazırlanıyor. 7 Mayıs'ta düzenlenecek "Sukulent Atölyesi" ile başlayacak etkinlikler, 8 Mayıs'ta Buca Gölet Tesisleri'ndeki piknik ile devam edecek. 9 Mayıs Cumartesi günü ise belediye önünde Anneler Günü Kermesi düzenlenecek.

Buca Belediyesi, Anneler Günü'nü farklı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Buca Gölet Tesisleri'nde düzenlenecek Anneler Günü Pikniği, her yaştan vatandaşı eğlence ve sürprizlerle dolu bir günde buluşturacak. 8 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de başlayacak piknik, gün boyu sürecek aktivitelerle devam edecek.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca'mızın kalbi annelerimiz için unutulmaz bir gün hazırladık. Müziğin ve eğlencenin eksik olmayacağı bu büyük buluşmada, günlük hayatın stresinden uzaklaşıp keyifli bir gün geçireceğiz" diye konuştu.

Her yaşa uygun etkinlikler olacak

Piknik programında sürpriz sanatçı sahne alacak. her yaş grubuna hitap eden geleneksel ve modern oyunlar oynanacak. Çocuklar için "bubble show" düzenlenecek, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilecek.

Buca Belediyesi, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla piknik alanına ücretsiz servis hizmeti sağlayacak. Servis noktaları olarak belirlenen Şirinyer Kadın Aktivite Merkezi, Buca Belediyesi Ana Hizmet Binası önü, Betontaş Pazar Yeri, Fırat Pazar Yeri, Gediz Sevgi Yolu, Sporium Spor Tesisi önünden araçlar saat 09.30 hareket edecek.

Sulukent atölyesi gerçekleştirilecek

Buca Belediyesi Anneler Günü etkinlikleri kapsamında, 7 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de de Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi'nde Bucalı kadınların katılımı ile "Sukulent Atölyesi" gerçekleştirilecek.

Anneler günü kermesi yapılacak

Buca Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde 9 Mayıs Cumartesi günü, 10.00-19.00 saatleri arasında, Anneler Günü Kermesi gerçekleştirilecek. Kermeste, Buca'nın emekçi kadınlarının hazırladığı birbirinden özel el emeği, göz nuru ürünler yer alacak.