Buca\'da Babalar Günü Etkinliği: \'Sevginle Büyüdüm, Gücünle Yürüdüm\'

(İZMİR) - Buca'da, "Sevginle Büyüdüm, Gücünle Yürüdüm" temalı Babalar Günü etkinliği düzenlendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayarak, "Sizlerden alacağımız ilhamla Buca'yı daha güçlü, daha huzurlu, daha dayanışmacı bir geleceğe birlikte taşıyacağımıza inanıyoruz" dedi.

Buca Belediyesi, Babalar Günü nedeniyle Menderes Mahallesi'nde yer alan Çınarlar Buluşma Noktası'nda, "Sevginle Büyüdüm, Gücünle Yürüdüm" temalı etkinlik düzenledi. Etkinlikte bir araya gelen babalar ve çocukları, tişört boyama, satranç gibi çeşitli aktivitelere katıldı. Etkinikte, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da ailelerle bir araya geldi.

"Burası sizin ikinci eviniz"

Babalar Günü'nü kutlayan Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, şunları söyledi:

"Sizlerden alacağımız ilhamla Buca'yı daha güçlü, daha huzurlu, daha dayanışmacı bir geleceğe birlikte taşıyacağımıza inanıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, yaşam deneyimiyle bizlere rehberlik eden kıymetli büyüklerimiz için çalışmayı bir borç bildik. Çınarlar Buluşma Noktası'nı da bu anlayışla kurduk. Burası sizin ikinci eviniz. Merkezimizi sadece bir dinlenme alanı olarak değil, aynı zamanda sosyal bağların güçlendiği, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı, kuşaklar arası etkileşimin beslendiği özel bir yaşam alanı olarak görüyoruz. Hedefimiz bu merkezimizin sayısını artırarak daha fazla büyüğümüze ulaşmak. Sizlerin sosyal hayata daha aktif katılabildiği, kendinizi değerli ve güvende hissettiğiniz alanları Buca'nın her köşesine yaymak. Sizler için ne yapsak az."