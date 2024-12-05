Buca\'da bıçakla gasp: Şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Buca ilçesinde bir kişiyi bıçaklayıp telefonunu gasbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Suç Analiz Merkezi ile Buca Suç Önleme ve Soruşturma bürosu ekipleri, Hasanağa Parkı'nda yürüyüş yapan bir kişinin bıçaklanması ve telefonunun gasbedilmesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirledi.

Şüpheli Ş.K, Konak ilçesindeki bir kahvehanede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.