Buca'da Bıçaklama: Şüpheli Tutuklandı

İZMİR'in Buca ilçesinde Muhammed Musa'nın (26) göğsünden bıçaklanarak öldürülmesi olayın ilişkin gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ahmed E. O. (26) tutuklandı.

Olay, 5 Mart'ta saat 20.30 sıralarında Göksu Mahallesi 693 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Muhammed Musa ile Ahmed E. O. arasında tartışma çıktı. Olayın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmed E. O., üzerinde bulunan bıçakla Muhammed Musa'yı göğsünden bıçakladı. Ahmed E. O. olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammed Musa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise bir süre sonra ilçede saklandığı bir adreste polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ahmed E. O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.