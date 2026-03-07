Buca'da Bıçaklama: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Buca'da Bıçaklama: Şüpheli Tutuklandı

07.03.2026 21:42
İzmir Buca'da Muhammed Musa, tartışma sonrası bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde Muhammed Musa'nın (26) göğsünden bıçaklanarak öldürülmesi olayın ilişkin gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ahmed E. O. (26) tutuklandı.

Olay, 5 Mart'ta saat 20.30 sıralarında Göksu Mahallesi 693 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Muhammed Musa ile Ahmed E. O. arasında tartışma çıktı. Olayın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmed E. O., üzerinde bulunan bıçakla Muhammed Musa'yı göğsünden bıçakladı. Ahmed E. O. olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammed Musa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise bir süre sonra ilçede saklandığı bir adreste polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ahmed E. O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Buca'da Bıçaklama: Şüpheli Tutuklandı
