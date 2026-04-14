Buca'da Dev Kentsel Dönüşüm Planı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nden Geçti

(İZMİR) - Buca'nın 18 mahallesini kapsayan dev kentsel dönüşüm planı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nden vize aldı. Kentin çehresini değiştirecek bir vizyonun ilk adımının atıldığını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bin 305 hektar alanı dönüştürecek plan kentimize hayırlı olsun" dedi.

Buca'nın geleceğini şekillendirecek 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi. 18 mahalleyi ve yaklaşık bin 305 hektarlık alanı kapsayan plan, ilçede uzun yıllardır konuşulan dönüşüm sürecini resmen başlattı. Buca, ulaşımından kent dokusuna, yaşam alanlarından altyapısına kadar kapsamlı bir dönüşümden geçecek.

50 yıllık geleceği inşa edecek

Planın hayata geçmesiyle birlikte Buca'nın yeni bir kimlik kazanacağını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, söz konusu planı, ilçenin 50 yıllık geleceğini inşa edecek bir vizyon projesi olarak gördüklerini söyledi. Başkan Görkem Duman, "Plan, Buca'ya 60 metrelik geniş bulvarlar ile nefes alan bir ulaşım ağı ve stratejik noktalarda inşa edilecek büyük kavşaklar kazandıracak. Buca Belediyesi olarak, bu süreci en hızlı ve verimli şekilde yönetmek adına Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzü kurduk. İlçemizi modern, güvenli ve estetik bir kimliğe kavuşturmak için hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacağız. Bu büyük kararda emeği geçen başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay olmak üzere, değerli bürokratlarımıza, imar komisyonu üyelerimize ve meclis üyelerimize teşekkür ederim. Buca'mıza ve İzmir'imize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

60 metrelik yeni bulvar

Plan kapsamında İzmir Çevre Yolu'ndan başlayarak kuzeye uzanacak 60 metrelik yeni bulvar, gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'na bağlanacak. Yeni ulaşım aksının özellikle Üçkuyular Meydanı çevresindeki yoğunluğu azaltması, kent içi trafik akışını rahatlatması ve alternatif bir omurga oluşturması hedefleniyor.

Ulaşım sisteminin yalnızca karayolu ile sınırlı kalmayacağı, Buca Metrosu, bisiklet yolları ve toplu taşıma hatlarıyla entegre bir yapıya kavuşturulacağı belirtildi.

Modern ve dirençli bir kent

Öte yandan, Buca'nın deprem ve afetlere dayanıklı bir yapı stokuna kavuşmasını sağlaması hedeflenen planla ilçe sosyal yaşamı canlandıracak ticaret alanları, geniş refüjler, cep otoparkları ve kentsel donatı alanları kazanacak. Plan, Buca'ya bağlı toplam 47 mahallenin 14'ünü tamamen (Buca Koop, Çamlıpınar, Mustafa Kemal, İnönü, Kuruçeşme, Yıldız, Çamlıkule, Yeşilbağlar, Göksu, Yenigün, Fırat, Atatürk, Kozağaç ve Efeler) ve 4 mahallenin bir kısmını (İnkılap, Vali Rahmi Bey, Dumlupınar ve Adatepe) kapsıyor.