Buca\'da Gençlik Festivali Coşkusu

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(İZMİR) - Buca Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gölet'te Gençlik Festivali düzenledi. Festivalde coşkuya ortak olan Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bugün burada bizler Bandırma Vapuru'ndayız, 19 Mayıs ruhuyla dolup taşan yüreklerimizle bir aradayız, aynı 105 yıldır olduğu gibi" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Buca'da coşkuyla kutlanıyor. Günler öncesinden caddeleri Türk bayraklarıyla donatan Buca Belediyesi, bayram sevincini tüm kente yayarken Gölet'te düzenlenen Gençlik Festivali'nde coşku doruğa çıktı.

Başkan Duman da festivale katılarak gençlerin bayram coşkusuna ortak oldu. Duman, gençlere şöyle seslendi:

"O günlerde gençler, vatan sevgisiyle dolu yürekleriyle ülkenin kurtuluşu için omuz omuza mücadele ettiler. Bugün ise biz gençler olarak, o mücadeleyi sürdürmek ve ülkemizi daha da ileriye taşımak için buradayız. Dünya tarihinin en önemli siyaset ve askeri dehalarından biri olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk işgale ve emperyalizme karşı bir destanı başlattı. 19 Mayıs 1919, bağımsızlığı kendine karakteri yapmış bir milletin küllerinden yeniden doğmasının öyküsüdür. O günlerde gençler, vatan sevgisiyle dolu yürekleriyle ülkenin kurtuluşu için omuz omuza mücadele ettiler. Bugün ise biz gençler olarak, o mücadeleyi sürdürmek ve ülkemizi daha da ileriye taşımak için buradayız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'i hiç kimseye emanet etmedi. Kendisi askerdi, askerlere emanet etmedi. Kendisi siyasetçiydi, siyasetçiye emanet etmedi. Atatürk Cumhuriyeti'i biz gençlere emanet etti. O yüzden biz gençlerin üzerinde büyük bir sorumluluk var."

COLORFEST İLE EĞLENCE DORUĞA ULAŞTI

Başkan Duman'ın konuşmasının ardından başlayan "colorfest" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyu müzik yayını yapılan festivalde gençler farklı etkinliklere katılma fırsatı elde etti. Heykel yapım atölyesi ile el becerilerini geliştiren gençler yoga ile ruhlarını dinlendirdi. Coşkunun her dakika arttığı festival, akşam saatlerinde İzmirli müzik grubu Başıbozuk'un sahne alması ile son buldu.