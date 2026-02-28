Buca Belediye Başkanı Duman, Çınarlar Buluşma Noktası'nda Vatandaşlarla Buluştu

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçede ikincisi açılan Çınarlar Buluşma Noktası'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Menderes Mahallesi'nin ardından Buca Koop Mahallesi'ndeki Kosova Parkı içinde açılan ikinci Çınarlar Buluşma Noktası, mahalledeki 60 yaş ve üstü vatandaşların uğrak noktası oldu. Sağlıktan kuaför hizmetine kadar birçok imkanın sunulduğu Çınarlar Buluşma Noktası, yaş almış Bucalıların hem ihtiyaçlarını karşılayabildiği hem de sosyalleşebildiği huzurlu bir ortam sağlıyor.

Merkezi ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Bucalı çınarların övgüleriyle karşılandı. Duman, büyüklerin toplumdaki değerine vurgulayark, "Buca'mızın çınarları bizim yol göstericilerimiz. Tecrübeleriyle bize ışık tutan büyüklerimizin yanında olmak, onların hayatını kolaylaştıracak hizmetleri sunmak bizim sorumluluğumuz. Çınarlar Buluşma Noktalarımızla hem ihtiyaç duydukları hizmetleri bir arada sunuyor hem de keyifle vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturuyoruz" diye konuştu.