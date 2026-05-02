Buca'da "Kitap Değişim Günleri" ile Mahalleler Açık Hava Kütüphanesine Dönüşüyor

(İZMİR) - Buca Belediyesi tarafından başlatılan "Kitap Değişim Günleri" projesi, vatandaşların kitaplarını ücretsiz takas etmesine imkan tanırken, okuma kültürünü yaygınlaştırmayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Buca Belediyesi, ilçede okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla "Kitap Değişim Günleri" projesini başlattı. Projenin ilk durağı İzkent Mahallesi olurken, etkinlik her yaştan kitapsevere ev sahipliği yaptı. Mobil kütüphane mantığıyla hayata geçirilen etkinlikte vatandaşlar, evlerindeki kütüphanelerde bekleyen yıpranmamış kitaplarını getirerek stantlardaki diğer eserlerle ücretsiz olarak takas etme imkanı buldu. Bu sayede hem kitapların ömrü uzadı hem de kitapseverler kütüphanelerini yeni eserlerle zenginleştirdi.

Projenin aynı zamanda bir dayanışma hareketi olduğunu vurgulayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları kaydetti:

"Kitap Değişim Günleri ile hemşehrilerimiz arasında güçlü bir kültürel bağ kurmayı amaçlıyoruz. Her mahallede kurulacak bu buluşma noktalarıyla kitapları yeniden dolaşıma kazandırırken, okuma alışkanlığını da hep birlikte büyüteceğiz. Paylaşmanın gücüyle raflarda tozlanan her bir sayfanın, bir başka komşumuzun dünyasında yepyeni pencereler açmasını istiyoruz. Tasarruf ve dayanışmayı odağa alan bu projemizle, Buca'nın dört bir yanını açık hava kütüphanesine dönüştüreceğiz."

Her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilecek etkinliğin durakları şöyle olacak: "

7 Mayıs Cumhuriyet Mahallesi, 14 Mayıs Aydoğdu Mahallesi, 21 Mayıs Şirinkapı Mahallesi, 4 Haziran Çağdaş Mahallesi, 11 Haziran Karanfil Mahallesi, 18 Haziran Adatepe Mahallesi ve 25 Haziran Murathan Mahallesi."