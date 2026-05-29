Buca\'da Lunapark Acil Durumu: Baş Aşağı Asılı Kaldılar

İZMİR'in Buca ilçesindeki lunaparkta arızalanan oyuncaktaki kişiler, metrelerce yüksekte baş aşağı halde, bir süre asılı kaldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Buca Gölet mevkisindeki lunaparkta, meydana geldi. İddiaya göre; bir oyuncakta teknik arıza meydana geldi. O sırada oyuncakta bulunan kişiler, baş aşağı halde metrelerce yüksekte bir süre asılı kaldı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Lunapark çalışanlarının arızaya müdahalesinin ardından oyuncakta mahsur kalan kişilerin yere indirildiği öğrenildi.