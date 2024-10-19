Buca'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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İzmir'in Buca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.

Resul Bağcı'nın (27) kullandığı 35 CBT 072 plakalı motosiklet, 170 Sokak ile Erdem Caddesi birleştiği kavşakta, İ.A.U. (18) yönetimindeki 35 AFY 72 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Bağcı ve aynı motosikletteki R.K. (21) yaralandı.

Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Resul Bağcı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otomobilin sürücüsü, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.