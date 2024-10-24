Buca\'da Tüpten Patlama: Yangın Korkuttu

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İZMİR'in Buca ilçesinde çıkan yangında tüpten kaynaklandığı belirlenen patlama çevredekileri endişelendirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaşanan patlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yangın, dün geç saatlerde Kaynaklar Mahallesi 2114 sokakta bulunan bir müstakil evde çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar olay yerinde itfaiye ekiplerini bekledikleri sırada, evde patlama meydana geldi. Patlama ile alevler bir anda metlerce yükselirken çevredekiler panik ve korku yaşadı. Kısa süre sonra adrese gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale sonucu yangın söndürdü. Evde büyük çapta hasara yol açan yangında yaralanan olmadı.

PATLAMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Müstakil evde çıkan yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerini bekledikleri sırada evde patlama meydan geldi. Yaşanan olay ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Evde bulunan tüpten kaynaklı meydana geldiği öne sürülen patlama sırasında alevler metrelerce yükselirken, çevrede bulunan vatandaşlar panik içerisinde uzaklaşmaya çalıştı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.