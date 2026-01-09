İzsu, Özmen Caddesi'ndeki Altyapı Sorununu Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika
İzsu, Özmen Caddesi'ndeki Altyapı Sorununu Çözüme Kavuşturdu

09.01.2026 10:11  Güncelleme: 11:12
İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Buca Özmen Caddesi'nde tamamlanan yağmur suyu altyapı hattı, şiddetli yağışlara rağmen sorunsuz çalışarak su baskınlarını önledi. Projenin bir parçası olarak 11 mahallenin altyapısı güçlendirildi, 19 mahallede daha çalışmalar devam ediyor.

(İZMİR)- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü tarafından Buca Özmen Caddesi'nde tamamlanan yağmur suyu altyapı hattı, şiddetli yağışlara rağmen sorunsuz çalışarak su baskınlarını önledi.

Yağışlı dönemlerde sıklıkla su baskınları yaşanan Buca Özmen Caddesi, altyapıda ayrık sisteme geçilmesiyle sıkıntılı dönemleri geride bıraktı. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından geçen aylarda caddede tamamlanan yağmur suyu altyapı sistemi, özellikle 8 Ocak'ta etkili olan yağışlara rağmen sorunsuz çalışarak su baskınlarını önledi. Buca'da içinde Buca Özmen Caddesi'nin de olduğu Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi kapsamında yaklaşık 400 milyon liralık yatırımla ilçe tarihinin en büyük altyapı yatırımlarından biri hayata geçirilmişti.

Buca'nın 11 mahallesinde taşkın riski sona eriyor

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Özmen Caddesi ve çevresinde toplam 12 kilometre yağmur suyu hattı, 7 kilometre atık su hattı ile Kozağaç Deresi'nde 1,6 kilometrelik dere ıslahı tamamlandı. Birleşik sistemle çalışan eski altyapı tamamen devre dışı bırakılarak bölge ayrık sisteme geçirildi. Böylece yoğun yağışlarda yaşanan kanalizasyon taşkınlarının önüne geçildi. Projenin ikinci etabında yer alan 60, 61 ve 63 sokaklar ile Erdem Caddesi'nde de çalışmalar tamamlanarak 1,1 kilometre yağmur suyu hattı ve 1 kilometre atık su hattı imalatı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin üstyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından, Buca'nın 11 mahallesine hizmet verecek proje ile ilçede su baskını riski büyük ölçüde ortadan kaldırılacak, altyapı kaynaklı sorunlara kalıcı çözümler sağlanacak.

Sırada 19 mahalle var

İZSU Genel Müdürlüğü, Buca genelinde altyapıyı güçlendirmeye yönelik ayrıştırma çalışmalarını 19 mahallede daha sürdürecek. 2026 yılında çıkılması planlanan ihale sonrasında; Adatepe, Buca Koop, Çağdaş, Çamlıkule, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Hürriyet, İzkent, Kozağaç, Kuruçeşme, Karanfil, Laleli, Menderes, Şirinkapı, Vali Rahmi Bey, Yenigün ve Yıldız mahallelerinin altyapısı yenilenecek. Hayata geçirilecek çalışmalarla birlikte, bu mahallelerde özellikle yağışlı dönemlerde yaşanan su baskınlarının önüne geçilmesi, kanalizasyon sisteminin rahatlatılması ve daha sağlıklı, sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

