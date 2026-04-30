Buca'nın Engelsiz Tamir Atölyesi Yenilendi

30.04.2026 10:43  Güncelleme: 11:33
(İZMİR) - Buca Belediyesi, Engelsiz Tamir Atölyesi'ni Şirinyer'deki Özel Gereksinimli Bireyler Danışma ve Koordinasyon Merkezi bünyesine taşıyarak, daha erişilebilir ve donanımlı bir yapıya kavuşturdu.

Buca Belediyesi, Engelsiz Tamir Atölyesi'ni Şirinyer'deki merkezine taşıyarak hizmet kapasitesini artırdı. Yenilenen atölyede, akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımları titizlikle gerçekleştirilirken, vatandaşların hizmete daha hızlı ve kolay erişmesi sağlanıyor. Vatandaşlar, ihtiyaç duymaları halinde "0232 439 10 10" numaralı telefondan dahili "1902"yi tuşlayarak hizmetten faydalanabiliyor.

Eşit yaşam hakkı güçlendiriliyor

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eşit yaşam hakkını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Temel vizyonumuz, her bireyin toplumsal hayata eşit katılım sağladığı bir kent inşa etmek. Bu anlayışla, hizmetlerimizi daha erişilebilir hale getiriyor, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak adımları kararlılıkla atıyoruz. Şirinyer'deki merkezimize taşıyarak yenilediğimiz bu hizmetle, komşularımızın ihtiyaç duydukları desteğe daha hızlı ulaşmalarını sağlıyoruz. Hedefimiz herkesin özgürce hareket edebildiği, engelsiz bir Buca'yı kalıcı hale getirmek" dedi.

Kaynak: ANKA

