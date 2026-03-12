Buca'nın Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi Yarın Açılıyor

(İZMİR) - Buca Belediyesi, merhum Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adını verdiği Kadın Danışma Merkezi'ni yarın hizmete açacak. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bu merkez, dayanışmanın, eşitliğin ve umudun adresi olacak" dedi.

Kadınların toplumsal hayatta güçlenmesi ve güvenli bir desteğe ulaşması için projelerini sürdüren Buca Belediyesi, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden merhum Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adını taşıyacak olan Kadın Danışma Merkezi'ni 13 Mart'ta hizmete açıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, merkezin şiddet gören veya desteğe ihtiyaç duyan her kadının güvenli bir limanı olacağını ifade ederek, "Gülşah Başkanımız azmi, zarafeti ve samimiyetiyle herkesin kalbine dokundu. Onun aydınlık yüzünü ve kadınlar için verdiği emeği Buca'da yaşatmaya devam edeceğiz. Bu merkez, dayanışmanın, eşitliğin ve umudun adresi olacak" diye konuştu.

Belediye önünden araç kaldırılacak

Beş mahallenin kesişim noktasında yer alan Ova bölgesinde konumlandırılan merkez, kadınlara psikososyal ve sosyal hizmet danışmanlıkları verecek. İçinde çocuk oyun alanının da yer aldığı merkez, kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ölçekte stratejik bir rol üstlenecek. Merkezde aynı zamanda kadınlar için güçlendirme çalışmaları, eğitimler ve atölyeler gerçekleştirilecek. Öte yandan açılışa katılmak isteyenler için yarın saat 14.00'te Buca Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden araç kaldırılacak.