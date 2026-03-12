Buca'nın Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi Yarın Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buca'nın Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi Yarın Açılıyor

12.03.2026 11:33  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Belediyesi, merhum Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın adını verdiği Kadın Danışma Merkezi’ni yarın hizmete açacak. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Bu merkez, dayanışmanın, eşitliğin ve umudun adresi olacak” dedi.

(İZMİR) - Buca Belediyesi, merhum Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adını verdiği Kadın Danışma Merkezi'ni yarın hizmete açacak. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bu merkez, dayanışmanın, eşitliğin ve umudun adresi olacak" dedi.

Kadınların toplumsal hayatta güçlenmesi ve güvenli bir desteğe ulaşması için projelerini sürdüren Buca Belediyesi, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden merhum Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adını taşıyacak olan Kadın Danışma Merkezi'ni 13 Mart'ta hizmete açıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, merkezin şiddet gören veya desteğe ihtiyaç duyan her kadının güvenli bir limanı olacağını ifade ederek, "Gülşah Başkanımız azmi, zarafeti ve samimiyetiyle herkesin kalbine dokundu. Onun aydınlık yüzünü ve kadınlar için verdiği emeği Buca'da yaşatmaya devam edeceğiz. Bu merkez, dayanışmanın, eşitliğin ve umudun adresi olacak" diye konuştu.

Belediye önünden araç kaldırılacak

Beş mahallenin kesişim noktasında yer alan Ova bölgesinde konumlandırılan merkez, kadınlara psikososyal ve sosyal hizmet danışmanlıkları verecek. İçinde çocuk oyun alanının da yer aldığı merkez, kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ölçekte stratejik bir rol üstlenecek. Merkezde aynı zamanda kadınlar için güçlendirme çalışmaları, eğitimler ve atölyeler gerçekleştirilecek. Öte yandan açılışa katılmak isteyenler için yarın saat 14.00'te Buca Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden araç kaldırılacak.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Gülşah Durbay, Görkem Duman, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca'nın Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi Yarın Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı

12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
11:21
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 13:02:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Buca'nın Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi Yarın Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.