Bucak'ta Av Tüfeğiyle Cinayet Davası Başladı - Son Dakika
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Bucak'ta Av Tüfeğiyle Cinayet Davası Başladı

12.06.2025 16:31
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Bucak'ta bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı olayla ilgili sanıklar yargılanmaya başlandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde halasının oğlunu av tüfeğiyle öldüren, 2 kişiyi yaralayan tutuklu sanık ile eşinin yargılanmasına başlandı.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Onur A, saldırıda yaralanan Bekir Ö, Özcan S. ve olay sırasında araçta bulunan Durmuş S. ile maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Şerife A. ile ev hapsindeki Erkan A. ve Beytullah T, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Sanık Onur A, savunmasında karşı tarafın otomobili üzerine sürüp kendisini tehdit ettikleri iddiasında bulundu.

Olay günü aracının önüne Özcan S. ve Özkan A'nın çıktığını anlatan sanık, "Amacım sadece korkutmaktı. Tüfeği eşim vermedi, 'Sık' diye bir beyanda bulunmadı, kendim aldım, ateş ettim. Daha sonra olay yerinden uzaklaştım. Kimseyi öldürme niyetim yoktu. Eşim Şerife A. ve arkadaşlarım Erkan A. ve Beytullah T'nin olayla hiçbir bağlantısı yoktur." dedi.

Onur A'nın eşi sanık Şerife A. ise eşine tüfeği kendisinin vermediğini iddia etti.

Eşinin kendisini korumak amacıyla rastgele ateş ettiğini ileri süren Şerife A, "Emniyetteki ifademde 'Sık dedim.' beyanında bulunmamın sebebi, bu süreçte cezaevinde daha güvenli olacağımı düşünmemdi ama böyle bir olay olmadı." diye konuştu.

Sanık Erkan A. ise bilgisinin bulunmadığını, olayı emniyette öğrendiğini öne sürdü. Şerife A'nın çocuklarının bakıcısı olduğunu ifade eden Erkan A, "Olay sonrası Onur'u hiç görmedim, beni arayan da olmadı. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanıklar Erkan A. ve Beytullah T. de suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Onur A. ve Şerife A'nın tutukluluk hallerinin devamına, ev hapsindeki Erkan A. ve Beytullah T'nin adli kontrol şartıyla salıverilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Beytullah Soylu idaresindeki 15 ACV 879 plakalı otomobile 23 Eylül 2024'te Yunus Emre Mahallesi'nde av tüfeğiyle ateş açılmış, göğsünden yaralanan Soylu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan Onur A. suç aleti tüfekle saklandığı evde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Daha sonra Onur A'nın eşi Şerife A. ile Beytullah T. ve Erkan A. da gözaltına alınmıştı. Onur A. ve eşi tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan iddianamede, sanıklar Onur A. ve eşi Şerife A'nın Beytullah Soylu'yu "kasten öldürme" suçundan müebbet, Bekir Ö. ve Özcan S'yi "olası kasıtla silahla yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Sanıklar Erkan A. ve Beytullah T. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bucak'ta Av Tüfeğiyle Cinayet Davası Başladı - Son Dakika

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