Bucak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bucak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bucak\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde Katrandağı'nda çıkan orman yangını hızla kontrol altına alındı.

07.11.2024 15:29
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BURDUR'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Katrandağı'nda bugün saat 12.30 sıralarında yükselen dumanı gören Orman İşletme Müdürlüğü Çamlık Asar Yangın Kulesi'nin ihbarı üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, itfaiye, yol açmak için iş makineleri ve Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yetişmiş ve gençleştirme sahasında çıkan yangına müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 3 dönüm ormanın zarar gördüğü yangın sahasının etrafı çevrilerek soğutma çalışmaları başlatıldı.

Haber - Kamera: Halim AKCA

Kaynak: DHA

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