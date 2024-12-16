Bucak'ta Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Bucak'ta Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama

Bucak\'ta Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama

Bucak'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

16.12.2024 13:20
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Burdur'un Bucak ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltında alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl jandarma ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışma sonucu düzenlenen operasyonda şüpheliler D.Ö. ve G.V. ikametlerinde gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 9 dolu senet, 2 imzalı boş senet, 92 boş senet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 990 lira, ajanda, 10 kredi kartı, kurusıkı tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.V. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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