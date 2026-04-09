Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bucak'ta Trafik Kazasında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

09.04.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucak'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışmasında hayatını kaybeden 7 kişi defnedildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Hayrınsa Karaca (53), Yeter Gümüş (61), Elmas Yüce (40), Cemile Çakır (60), Gülsüm Özkan (61), Adil Özkan (63) ve Zeynep Minaz'ın (23) Bucak Devlet Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlandı. Yakınlarına teslim edilen cenazeler defnedilmek üzere yaşadıkları belde ve köylere götürüldü.

Bucak'ın Kocaaliler beldesinde Yüce, Çakır, Gülsüm ve Adil Özkan için cenaze töreni düzenlendi.

Kocaaliler Mezarlığı'nda İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından cenazeler dualarla toprağa verildi.

Cenazeye ölenlerin yakınlarının yanı sıra Burdur Vali Yardımcıları Mehmet Türk ve Mustafa Kutlu, Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Balcı, Kocaaliler Belediye Başkanı İlyas Delen ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve belde sakinleri katıldı.

Karaca ve Gümüş'ün cenazeleri Bucak'ın Kargı, Minaz'ın cenazesi ise Kayı köyünde defnedildi.

Öte yandan, kazada yaralanan tır sürücüsü Gürkan Gür ile minibüsteki Esin Keskin ve Zülgariye Öztürk'ün Antalya'daki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü, Antalya Şehir Hastanesi'nde bulunan Keskin'in sağlık durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Olay

Isparta-Antalya kara yolu Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde dün Adil Özkan'ın kullandığı 15 ADU 494 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Gürkan Gür yönetimindeki 07 CHB 269 çekici, 07 CCJ 799 dorse plakalı tır çarpışmıştı. Kazada 7 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Trafik, Güncel, Tarım, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:07:56. #7.12#
SON DAKİKA: Bucak'ta Trafik Kazasında 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.