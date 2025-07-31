Bucak'ta Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

BURDUR'un Bucak ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Belören köyünde Necdet Erzurumlu'ya ait 2 katlı evde dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen duman ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak çevredeki evlere ve ormana sıçraması önlendi. Tamamen yanan ev, olay sonrası paletli kepçe ile yıkıldı. Yangın sırasında evde bulunan bir yavru kedi ise itfaiye ekipleri tarafından yaralı şekilde kurtarıldı. Yaralı kedi tedavi için Bucak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Yangın sonrası Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Belören köyüne giderek evleri yanan Necdet ve Sevim Erzurumlu çiftini ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Kuruca devletin bütün kurumlarının vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Haber- Kamera: Halim AKCA/BUCAK,