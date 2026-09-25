BUCAKUT, Yangından Korunma Haftası’nda yangın tüplerinin doğru kullanımını anlattı

(İZMİR) - Yangından Korunma Haftası kapsamında hayati uyarılarda bulunan Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT), yangın tüplerinin doğru kullanım tekniklerini anlatarak "Küçük bir ihmal büyük bir felakete dönüşebilir" mesajını verdi.

Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT), 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası) nedeniyle toplumu bilgilendirici ve uyarıcı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, olası yangın anlarında saniyelerin dahi kritik önem taşıdığına dikkat çekildi. Yangın esnasında doğru ekipman kullanımının ve kişisel emniyetin öncelikli olması gerektiğini belirten BUCAKUT ekibi, şu ifadeleri kullandı:

"Yangınlarda ilk dakikalar çok önemlidir. Müdahale etmek kadar doğru ekipmanı doğru şekilde kullanmayı bilmek ve kendi can güvenliğimizi tehlikeye atmamak da büyük önem taşır. Evlerimizde ve işyerlerimizde bulunan yangın söndürme cihazları, başlangıç aşamasında bulunan katı, sıvı ve gaz yangınlarına müdahalede önemli bir araçtır. Yangın çok büyüdükçe riske girmeyin ve hemen 112 Acil Servis'i arayın."

ADIM ADIM YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI KULLANIMI

BUCAKUT, ev ve iş yerlerinde bulunan yangın tüplerinin doğru müdahale için nasıl kullanılması gerektiğini şu adımlarla aktardı:

"Yangın tüpünün üzerindeki manometre göstergesinin mutlaka yeşil bölgeyi göstermesi gerekmektedir. Cihazın yanında yer alan emniyet pimi çekilerek tüple olan bağlantısı koparılmalıdır. Hortum ateşin üstüne değil doğrudan tabanına ve merkezine doğru yöneltilerek üst kısımdan sıkılmalı ve gaz çıkışı sağlanmalıdır. Sol-sağ hareketleriyle süpürür gibi yapıp yangının merkezine doğru ilerlenmeli, yangının tamamen söndüğünden emin olunana kadar işlem bırakılmamalıdır."

"EN ETKİLİ MÜCADELE ÖNLEM ALMAKTIR"

Açıklamanın sonunda felaketlerin önüne geçmek için tedbirli olmanın şart olduğu vurgulanarak, "Küçük bir yangın büyük bir felakete dönüşebilir. Unutmayalım, yangına karşı en etkili mücadele önlem almak ve tedbirli olmaktır" çağrısında bulunuldu.