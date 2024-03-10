Buckingham Sarayı'nın kapısına araçla çarpan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Buckingham Sarayı'nın kapısına araçla çarpan şahıs gözaltına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'nın kapısına bir araç çarptı. Polis, olayın ardından aracı kullanan erkek sürücüyü gözaltına aldı. Yaralanan olmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.03.2024 19:07  Güncelleme: 19:10
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- Buckingham Sarayı'nın kapısına araçla çarpan şahıs gözaltına alındı

LONDRA - Buckingham Sarayı'nın kapısına araçla çarpan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'nın kapısına bir araç çarptı. İngiltere polisi, gece saatlerinde yaşanan olaya ilişkin açıklamasında, sarayın ön kapısına çarpan bir erkek sürücünün gözaltına alındığını duyurdu. Olay anını anlatan bir görgü tanığı "büyük bir patlama" sesi duyduğunu ifade ederken, "Olay yerine gidip baktığımda bir aracın Buckingham Sarayı'nın kapısına çarptığını gördüm" dedi.

Yaralanan olmadığı açıklanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Buckingham Sarayı'nın kapısına araçla çarpan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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