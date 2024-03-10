- Buckingham Sarayı'nın kapısına araçla çarpan şahıs gözaltına alındı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hizan ve Tatvan'da seçim çalışmalarını sürdürdü

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde seçim çalışmalarına devam etti. Hizan'da partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakırhan, Tatvan'da ise seçim koordinasyon merkezinde görüşmeler yaptı. Bakırhan, 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaparak, Tatvan'da bulunan helal seçmenleri sandığa getirmek için çaba göstereceklerini belirtti.