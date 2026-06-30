BUDAPEŞTE, 30 Haziran (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de etkili olan sıcaklar nedeniyle devreye alınan serinletme sistemleri, 29 Haziran 2026.
Macaristan'da sıcaklık uyarısı, en yüksek seviye olan üçüncü derecede kalmaya devam ederken, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 35 ila 40 derece arasında seyretmesi bekleniyor. (Fotoğraf: David Balogh/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Budapeşte'de Sıcaklık Uyarısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?